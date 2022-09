A Fazenda: Kerline usa jaqueta com estampa de cena de choro no BBB 21

Kerline surpreende ao usar jaqueta estampada com uma arte de seu rosto chorando que viralizou na época do BBB 21

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 23h55

A ex-BBB Kerline Cardoso (30) agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 14, ao aparecer com uma jaqueta inusitada em A Fazenda 14, da Record TV. Ela escolheu um look inusitado para participar de um dia de confinamento no reality show. A estrela surgiu usando uma jaqueta com a estampa de um desenho do seu rosto chorando na época do Big Brother Brasil.

A jaqueta foi feita por um artista ao reproduzir a imagem dela chorando e com um estilo fashion e colorido. A imagem de Kerline usando a jaqueta foi compartilhada pela equipe dela nas redes sociais.

"Um meme tão icônico não merece jamais ser esquecido! O look de hoje da Kerline é nada menos que a jaqueta com um dos choros mais conhecidos da televisão brasileira. Quem amou a produção?!", afirmaram.

Os fãs aprovaram o look personalizado dela. “Amei”, disse um seguidor. “O look de milhões”, afirmou outro. “Coisa mais linda”, escreveu mais um.

Veja a imagem da jaqueta de Kerline:

que jaqueta é essa Kerline???? pic.twitter.com/cmSvoj0ezc — zoe¹³ 🦦 (@tuitazoe) September 15, 2022

Kerline e sua famosa jaqueta 🗣 pic.twitter.com/V0v55SyPAj — Kerline 🐙 (@Kerline) September 15, 2022