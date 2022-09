A Fazenda: Entenda como foi o barraco de Deolane e Shayan

Briga entre Deolane e Shayan começou logo após pré-estreia do programa e teve uma discussão entre os dois em A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 15h24

A Fazenda 14 mal começou e já temos desavenças se criando. Na madrugada desta quarta-feira (14), a advogada Deolane Bezerra (34) e Shayan Haghbin começaram uma discussão porque o peão teria sugerido que Deolane e Pétala Barreiros teriam se encontrado antes do confinamento, deixando a advogada irada. O ex-participante do reality Casamento às Cegas acusou a ex-esposa de MC Kevin de manipular o jogo, enquanto ela acusou ele de se aproveitar de Tiago Ramos.

As desavenças entre Shayan e Deolane começaram na segunda-feira, 12, logo na pré-estreia do programa, quando alguns dos participantes ganharam uma noite de pizza, escolhidos por jornalistas convidados durante uma dinâmica de perguntas e respostas.

Durante a primeira etapa da prova do fazendeiro, Pétala acusou Shayan de tê-la machucado, e Deolane não deixou barato durante o jantar, falando: “Come a pizza, babaca. Babacão, dono do jogo! Eu causo desde que eu vim ao mundo, meu filho”.

Já nesta madrugada, o empresário perguntou se Deolane e Pétala haviam combinado estratégias antes de entrarem no reality rural, deixando um desconforto instaurado, visto que é proibido qualquer tipo de contato prévio entre os peões. “Vocês duas são aliadas lá do passado? Antes de começar ‘A Fazenda’, vocês se…”, perguntou Shayan, fazendo questão de deixar o resto da pergunta no ar. Pétala diz que não conversou com Deolane em momento algum, enquanto a advogada ficou irritada por ser perguntada isso. “A gente nem devia estar falando isso, porque assinamos um contrato. Não nos encontramos e pronto”, disse.

🔥📢TRETA às 4h da madrugada! Deolane chama Shayan Haghbin de "mentiroso" e "lixo" por questionar que ela tinha se encontrado com a Pétala antes do reality começar, o que é proibido pelas normas contratuais do reality #AFazenda14pic.twitter.com/DhFz57PDUA — estrepolia¹³ (@estrepolia) September 14, 2022

Shayan não acreditou, respondendo com um irônico “aham”, deixando Deolane irada. “Aham o quê? Você está questionando o quê? Chama a Record! Chama a Record e questiona isso que você tá falando! Mentiroso! Eu nunca encontrei a Pétala! Lixo! Descarado, sonso, mentiroso!”, rebateu a advogada. O empresário ainda disse que acionaria a produção do programa para provar que ela estava errada.

Mas não parou por aí. Deolane ainda acusou Shayan de tentar manipular o peão Tiago em um momento frágil dele. “Cafajeste! Você não presta! Foi procurar o menino quando ele estava passando por um momento difícil para comentar sobre o jogo. Você não presta! Vou sair de perto para não dar na sua cara e não ser expulsa! Não tenho paciência com homem sem vergonha”, disparou ela enquanto saía andando, enquanto o empresário tentava explicar seu ponto de vista, ignorado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!