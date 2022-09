A Fazenda 14: Shayan arruma briga com os peões no início do confinamento

Shayan já brigou com os outros participantes antes mesmo do início da exibição oficial de A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 14h58

O clima em A Fazenda 14, da Record TV, já começou agitado! Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Shayan, que é um dos novos peões do reality show, já arrumou confusão com alguns dos colegas de confinamento.

O colunista revelou que ele já se estranhou com Deolane Bezerra, Pétala e Deborah Albuquerque, entre outros peões. Inclusive, ele já estaria sendo taxado como 'desagradável' dentro do confinamento.

Vale lembrar que os peões foram levados para a sede de A Fazenda no dia 11 de setembro. A estreia do reality show acontece na noite desta terça-feira, 13, e deverá ter a exibição dos atritos de Shayan com os outros peões.

-Shayan – empreendedor

-Rosiane Pinheiro - atriz modelo e dançarina

-Ingrid Ohara – influenciadora e apresentadora

-Lucas Santos – ator e cantor

-Tati Zaqui – funkeira

-Vini Buttel – modelo e influenciador

-Pelé Milflows – rapper

-Bruno Tálamo – jornalista

-Pétala Barreiros – influenciadora

-Bárbara Borges – atriz

-André Marinho – cantor

-Alex Gallete – ator e apresentador

-Ellen Cardoso - modelo e influenciadora, esposa de Naldo

-Ruivinha de Marte- influenciadora

-Deborah Albuquerque

-Thomaz Costa - ator

-Iran Malfitano - ator

-Deolane Bezerra - advogada e influenciadora

-Kerline - ex-BBB

-Tiago Ramos - influenciador e ex-namorado de Nadine (mãe de Neymar Jr)

