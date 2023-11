A Fazenda: Atitude de Cezar Black causa comoção nas redes sociais

Após se tornar o Fazendeiro da semana na Fazenda 15, uma atitude de Cezar Black causou polêmica nas redes sociais

Esta quarta-feira, 22, foi movimentada na Fazenda 15. Além da desistência de Lucas Souza, Cezar Black saiu da roça e se tornou o fazendeiro da semana. Porém, uma atitude cometida pelo ex-BBB após receber a notícia gerou polêmica dentro e fora do reality.

Sempre quando um participante ganha a Prova do Fazendeiro, ele tem o direito de levar outros participantes para a Live do Fazendeiro, a fim de celebrar a conquista da semana. Cezar Black decidiu não levar Kally Fonseca, que ele pediu em namoro dentro do programa, para a celebração.

Quando Cezar Black leu o anúncio da produção que já poderia se dirigir para a Live com seus convidados, Jaquelline começou a rir de forma debochada. Kally se irritou e começou a gritar: “Você me respeite”. E Jaque disparou: “Resto! Marmita de macho! Vai ficar na sala de pijaminha”.

Quem também decidiu opinar sobre o assunto foi Márcia Fu, que comentou a situação no quarto. “Bem feito! Não levou [a Kally] e a cara dela foi no chão, mas ela merece! E o filho da p*t* ainda me volta. Mas se a menina [Alicia X] sair é de Jesus! Vai sair, se Deus quiser”, opinou a jogadora de vôlei.

Toda a situação foi julgada pelas redes sociais, principalmente a devoção de Kally com Black. “Kally só serviu para o Black na hora de trair o amigo [Lucas Souza] e expor o segredo do cara. Agora já não tem mais utilidade, Jaque trouxe fatos”, escreveu uma espectadora. E uma internauta também concordou com a fala de Jaque sobre Kally: “Jaque não mentiu”.

“Nem a Kally se respeita”, comentou uma espectadora. E outra fã do reality opinou: “E [Jaque] mentiu? Não”. Uma internauta ainda escreveu: “Quem é Kally? Ficou o jogo todo pulando de um lado para o outro, levando e trazendo. Depois inventou uma paixonite para ficar correndo atrás de um babaca. Se desesperou, apelou e mostrou não ter um pingo de amor-próprio. Ranço”.

Explicação!

Para completar toda a confusão que aconteceu nessa última terça-feira, os espectadores de A Fazenda se revoltaram com a Adriane Galisteu após a prova do Fazendeiro que teve Cezar como seu vencedor.

A apresentadora disse nas orientações para a prova: “Coloquem as ofertas na sacolinhas e voltem pela cama de gato”. Porém o ex-BBB não fez isso, e os internautas começaram a se revoltar com a vitória de Cezar. Galisteu ainda causou polêmica ao falar após a revisão da prova:“Vocês estão falando da bolsa ter que ser utilizada para transportar os produtos. Isso não era uma regra, eu não falei sobre isso. Eu falei que eles tinham que andar pela cama de gato como eles bem entendessem".