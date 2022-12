A Fazenda: Alex Gallete alfineta Deolane Bezerra: 'Não cansa de querer aparecer'

Alex Gallete rebate declaração de Deolane Bezerra durante live e dispara: 'Para de ser louca'

O ex-A Fazenda Alex Gallete se pronunciou sobre a declaração de Deolane Bezerra em uma live nas redes sociais, na qual ela detonou o reality show da Record TV e entregou os bastidores. Assim, ele decidiu alfinetar a ex-colega de confinamento e desmentiu os rumores de que a produção teria dado alimentos vencidos para os participantes.

"Essa mulher não se cansa de querer aparecer, de querer falar, de não aceitar que ela não ia ganhar esse reality e aí agora ela está criticando, dizendo que tava comendo comida estragada. E usando imagens dos outros pra dizer que estava comendo comida estragada. Isso é mentira", disse ele.

E completou: "Ela vai criticando tudo como ela fazia lá dentro. Até o final desse reality ela vai ficar criticando e acabando com a vida da gente. E depois fala que é a gente que quer aparecer. Mulher, Deus está vendo o que você está fazendo. Para de ser louca".

Por fim, Alex ainda criticou mais Deolane. "Ela fala que ouviu sons altos, que teve problemas psíquicos, que o cachê foi maior, não sei o quê. Mulher, você estava dentro de um reality show, com 21 pessoas, você queria o quê? Um quarto, um banheiro, só pra você? Quando viu que ia perder, arregou, né? Oh, mulher, te manca!", contou.

Pétala Barreiros participou nesta quarta-feira (7) da live que Deolane Bezerra fez em seu canal do YouTube, contando sobre toda a verdade e calúnias que passou dentro de A Fazenda 14. Mas, não foi apenas a loira que abriu a boca, a influenciadora digital também falou sobre a manipulação e pressão psicológica que a emissora fez.

Segundo a morena, ela pediu para sair do reality show rural e tocou o sinal quatro vezes e nenhuma vez foi permitido que ela deixasse o programa. Pétala contou que não estava suportando continuar mais lá dentro desde o primeiro mês, mas sempre que pedia para sair, a produção do reality show conversava com ela e convencia do contrário.