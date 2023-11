A Fazenda: Adriane Galisteu se irrita e enfrenta peoas ao vivo: "Fica difícil"

Adriane Galisteu se irrita e enfrenta peoas ao vivo; apresentadora deu um sermão e gerou constrangimento durante o programa que foi ao ar nesta terça

A apresentadora Adriane Galisteu se irritou e pediu respeito para as peoas de A Fazenda na madrugada desta quarta-feira, 29, quando rolava a formação de mais uma roça na disputa. Sem respeitar seus pedidos, Nadja Pessoa e Jaquelline Grohalski começaram a trocar farpas.

"Fica difícil assim, Jaquelline e Nadja... Fica difícil. Eu sempre deixo um tempo para a opinião de cada uma, mas a gente tem que seguir. Eu vou seguir", disse ela visivelmente irritada com a situação que tem se repetido.

Só que as participantes continuaram testando os limites da apresentadora. Minutos depois, foi a vez de Kally Fonseca também irritar a apresentadora após ela pedir insistentemente para que as peoas respeitassem suas ordens.

"Jamais vou mandar alguém calar a boca, mas a gente tem um tempo para seguir. Então, quando vocês se excedem muito, tenho que cortar. Só peço para vocês me obedecerem quando eu corto. Peço para vocês serem mais sucintos, porque às vezes falam muito, começam a se repetir e não percebem", disse.

Veja o vídeo do momento:

🔥 Jaquelline se refere a Black como "macho" e Kally sai em defesa: "O nome dele é Cezar Black!"



A influenciadora também comenta que o carro de som veio para avisar Kally, e não a casa inteira.



"Quero que me coloque um vídeo dessa semana eu me aliando aos Crias. Segundo, meu… pic.twitter.com/JlDKurT95i — Antenados (@canalantenados) November 29, 2023

Adriane Galisteu comemorou aniversário de casamento

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia. “13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.