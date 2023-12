A Fazenda 15: Saiba quem venceu a Prova Especial na reta final

Prova Especial em A Fazenda 15 é parte fundamental para definir como será a próxima roça na reta final do reality show da Record TV

Os oito participantes que seguem na sede de A Fazenda 15, da Record TV, realizaram uma Prova Especial na madrugada desta sexta-feira, 15, para definir a próxima roça da temporada. O jogo já está na reta final e chega ao fim na próxima quinta-feira, 21. Assim, a direção começa a acelerar a dinâmica com mais eliminações nos próximos dias.

Na Prova Especial, quatro participantes foram os vencedores, sendo eles: André Gonçalves, Lily Nobre, Shay e Tonzão. Na competição, os peões passaram por três desafios de mira, equilíbrio e concentração enquanto estavam divididos em duplas.

Assim, os perdedores, sendo Jaquelline, Nadja Pessoa, WL Guimarães e Márcia Fu, correm o risco de ir para a roça. Eles só vão conseguir se salvar caso os vencedores aceitem receber um prêmio de R$ 30 mil para trocar de lugar com um dos roceiros.

A decisão de como será a nova roça será feita na noite desta sexta-feira, 15, durante a edição ao vivo do reality show. A nova roça será quíntupla e um dos roceiros será eliminado na noite de sábado, 16.

Vale lembrar que a Prova Especial aconteceu logo depois da eliminação de Cezar Black e Radamés.

Como será a reta final de A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda 15 chega ao fim no dia 21 de dezembro e a reta final promete muita agitação entre os peões confinados até a definição dos quatro finalistas.

Na sexta-feira, 15, os 8 peões que seguem na sede vão fazer uma prova especial e 4 deles vão direto para a roça. Logo depois, eles fazem uma nova votação e um quinto roceiro será indicado para a berlinda e a votação será aberta para mais uma roça com eliminação dupla. No sábado, 16, vai acontecer a eliminação da roça dupla. No domingo, 17, o público confere o resumo dos últimos acontecimentos da sede.