A Fazenda 15: Quem deve ficar no reality? Vote em enquete entre Alicia, André, Cezar e Shay

Alicia X, André Gonçalves, Cezar Black e Shayan foram indicados para a roça da semana em A Fazenda 15; saiba como foi

Uma nova roça se formou sob o comando de Adriane Galisteu na noite desta terça-feira, 21. André Gonçalves está direto na berlinda, enquanto Alicia X, Cezar Black e Shayan ainda disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta, 22, para competir por mais uma semana em A Fazenda 15.

Tudo começou quando Lily Nobre abriu o Lampião, escolheu o Poder Branco e entregou o Laranja para WL. Então, Jaquelline Grohalski, a Fazendeira da semana, indicou Cezar Black direto para a roça. "Há algumas semanas eu vejo ele sendo soberbo", justificou durante a edição de A Fazenda 15 .

Em seguida, Galisteu anunciou que Jaquelline receberia uma punição gravíssima por ter quebrado uma cadeira na sede e a influenciadora perdeu o chapéu de Fazendeira e o direito a imunidade, entrando para a votação da semana.

Leia também: Jaquelline recebe punição por atitude durante briga e causa comoção nas redes sociais

Depois, WL abriu o poder e teve que escolher um morador da baia que poderia ser votado para a segunda vaga da roça e escolheu Alicia X. Na sequência, os peões votaram e Shayan foi o mais escolhido, ocupando o segundo lugar da berlinda.

O ex-Casamento às Cegas pôde puxar um peão da baia e mandou André Gonçalves para a berlinda. Na dinâmica do Resta Um, Radamés sobrou, foi para a roça e vetou o ator da Prova do Fazendeiro. Por fim, Lily abriu seu poder e pôde trocar o quarto roceiro por alguém que ainda não foi para a votação do público. Ela escolheu Alicia X.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM

Tonzão votou em Shay

WL votou em Shay

Alicia votou em Lily Nobre

Nadja Pessoa votou em Jaquelline

Lily Nobre votou em Shay

Kally Fonseca votou em Jaquelline

Shay votou em Jaquelline

Márcia Fu votou em Shay

Lucas votou em Shay

Yuri Meirelles votou em Shay

André Gonçalves votou em Shay

Radamês votou em Jaquelline

Cezar Black votou em Jaquelline