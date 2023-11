A Fazenda 15: O que é mondra? Alicia X acaba com mistério e explica o termo

Adriane Galisteu pede para Alicia X explicar o que ‘mondra' após usar o termo para falar sobre Nadja Pessoa

O mistério acabou sobre qual é o significado do termo ‘mondra’ em A Fazenda 15, da Record TV. Desde o início de sua rivalidade com Nadja Pessoa, Alicia X começou a chamá-la de ‘mondra’. Rapidamente, os fãs do reality show tentaram descobrir o que significa, mas a revelação só aconteceu nesta terça-feira, 31.

Durante a formação da roça, a apresentadora Adriane Galisteu decidiu perguntar o que é o termo para Alicia X, que explicou que é uma piada interna com seus amigos na vida fora da casa.

"É um termo que eu uso com meus amigos lá, piada interna. Veio do sobrinho de um amigo meu que não sabia falar ‘monstra' e ele falava ‘mondra’. E eu comecei a zoar isso e falava com meus amigos. Como a Nadja usa tudo contra mim, eu peguei uma coisa que eu acho fofinha e que uso lá fora e chamei ela de mondra”, afirmou ela.

O que é mondra?!?! 😬🤣 Alícia X explica #RoçaAFazendapic.twitter.com/7Ks1XyI3Y0 — Portal Alta Definição (@SigaPortalAD) November 1, 2023

Como o termo mondra foi usado no reality show?

Nas discussões com Nadja Pessoa, Alicia X a chama de ‘mondra’. O termo surgiu há alguns dias durante uma briga delas. Alicia ficou irritada quando Nadja disparava indiretas e foi perguntar se estava falando dela, mas a rival negou. Em um momento da briga, Alicia disse: “Vai, mondra”. E Nadja rebateu: “Mondra o quê? Eu sou o que?”. “Mondra”, repetiu ela.

Fora de A Fazenda, Simioni alfinetou Rachel

A influencer Kamila Simionifoi eliminada de A Fazenda 15, da Record TV, na noite de quinta-feira, 26, e já saiu falando os seus pensamentos. Durante a Cabine de Descompressão, ela alfinetou Rachel Sheherazade, que foi expulsa do programa na semana passada.

"É uma excelente jogadora, dominava a casa. A gente respeitava muito ela, mas ela tinha também a questão da malícia de usar o posicionamento, a idade dela, em dar ‘assertivas’ nas pessoas. Mas pelo menos eu não fui expulsa por ter agredido alguém", declarou.

Então, ela ainda rebateu as críticas por ter entendido errado alguns diálogos na casa e espalhado para seus aliados. “Eu não tinha o menor sentido de inventar uma situação ou ter ali uma malícia para criar um atrito”, disse ela.

Por fim, Simioni desabafou sobre como foi difícil participar de um reality. "Assistindo por fora, parece tudo muito fácil e muito normal. Quando você entra, é uma coisa tão surreal que ao mesmo tempo você esquece que está em um reality, aí depois você lembra que está ali. No reality não tem como você ser quem você não é", afirmou.