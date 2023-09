A Fazenda 15: Nathalia Valente dá bronca na produção do reality show

Nathalia Valente perde a paciência e dá bronca na produção de A Fazenda 15 ao perceber item faltando

Na madrugada desta quarta-feira, 27, a peoa Nathalia Valente perdeu a paciência com a produção do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deu uma bronca na equipe que é responsável por repor os alimentos dos participantes ao perceber um item faltando.

Depois da votação da roça, Nathalia, que está na baia, queria comer um biscoito, mas o pote estava vazio. Com isso, ela reclamou no microfone. “Mancada isso aí, hein? Não completaram… P*rr*! Tô louca para comer um biscoito de polvilho. Não, na moral. Tô p*t*! Não tem um biscoito de polvilho. Como será que a gente pede?”, disse ela.

O vídeo da reclamação dela foi gravada por fãs do programa, que compartilharam nas redes sociais. Vale lembrar que Nathalia Valente está na primeira roça de A Fazenda 15 e não poderá realizar a Prova do Fazendeiro porque foi impedida pelo poder de André Gonçalves.

Nathalia dando esporro na produção por não terem colocado mais biscoitos de polvilho na Baia. #AFazenda

pic.twitter.com/eOFwMqxTPc — Central Reality (@centralreality) September 27, 2023

Em A Fazenda, Lucas Souza revela motivo da separação de Jojo Todynho

O influencer Lucas Souza surpreendeu os colegas de confinamento em A Fazenda 15, da Record TV, ao contar um dos motivos para o fim do casamento com a funkeira Jojo Todynho. Em uma conversa com Shayan, Radamés, Jenny Miranda e Alicia X, ele contou que os dois se separaram porque brigavam na frente de outras pessoas.

“Um dos motivos do meu casamento ter acabado foi exatamente esse. A gente estava muito, muito bem quando estávamos sozinhos, só nós dois, mas quando tinha uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, a gente se pegava na frente dessa pessoa”, afirmou ele.

Vale lembrar que Lucas e Jojo ficaram casados por 10 meses. Eles se casaram em janeiro de 2022 e anunciaram a separação pouco depois, com direito a troca de indiretas nas redes sociais.