A Fazenda 15: Nadja Pessoa leva punição grave. Saiba o que aconteceu!

Nadja Pessoa descumpre regra em A Fazenda 15 e deixa todo mundo sofrer com punição

O clima ficou tenso em A Fazenda 15, da Record TV, com mais uma punição! Dessa vez, a peoa Nadja Pessoa foi a responsável por sofrer a punição e prejudicou todos os colegas de confinamento. Saiba o que aconteceu!

Na noite de segunda-feira, 16, Nadja foi a área dos animais com uma garrafinha de água, o que é contra as regras do programa. Logo depois, a produção tocou uma sirene para avisar da infração e o fazendeiro Yuri Meirelles leu as regras na TV da sala.

“É proibido levar qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais. Vocês ficarão 24 horas sem água quente”, informou.

Com isso, Nadja se desculpou com os colegas. “Foi mal, gente”, disse ela. Vale lembrar que os peões de A Fazenda 15 já ultrapassaram as 200 horas com punições desde o início do programa, já que descumpriram várias regras da produção.

Irmã de Márcia Fu revela motivo para ela estar em A Fazenda

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu é uma das atuais peoas de A Fazenda 15, da Record TV, e está chamando a atenção com sua presença no reality show. Aqui fora, a irmã dela, Cida, contou o motivo para a irmã ter aceitado o convite para o programa.

Ela contou que Márcia quis fazer parte do programa com o foco de conquistar o prêmio de vencedora, que é de R$ 1,5 milhão, para dar boas condições de vida para seu filho.

“Ela topou por conta do filho, o Gabriel, que está com 11 anos. Ela entrou pensando no futuro dele. Claro, é uma oportunidade de estar na mídia, mas o propósito dela é garantir o futuro do Gabriel, até porque ela é mãe solo”, afirmou ela ao programa Notícias da TV.

Ela ainda completou: “O principal plano [se ela vencer] é cuidar do Gabriel, estar mais segura financeiramente, afinal, depois do golpe que ela levou, não restou patrimônio, para abdicar de uma longa briga que levaria anos, ela preferiu renunciar muitas conquistas próprias que, sem dúvidas, foram muito suadas, desde os 14 anos trabalhando sob fortes pressões psicológicas”.