A Fazenda 15: Nadja e Lily se estranham e trocam farpas

O clima ficou tenso! No confinamento de A Fazenda 15, Nadja Pessoa e Lily Nobre trocam farpas ao discordarem de uma questão na sede

Em A Fazenda 15, da Record TV, Nadja Pessoa e Lily Nobre se estranharam e trocaram farpas na tarde deste domingo, 3. As duas discordaram quando Nadja disse que é excluída na convivência dos participantes.

Tudo começou quando Nadja disse que não se sentia querida pelos outros participantes e que por isso senta longe dos outros. Então, ela completou dizendo que as pessoas não gostam dela. Porém, Lily discordou. “A gente fala com você porque é forçado, obrigado? Claro que não. A gente fala porque gosta de você”, afirmou ela. Nadja respondeu: “Tá bom, é porque é filmado 24 horas. Queria ver se não tivesse câmera”.

Lily rebateu: “Nada a ver. Se você não gosta de alguém, não fala. Você gosta da Jaquelline? Não, porque vocês não se gostam. Não pira. Se eu não gostasse, não falaria”. “Dá pra gente sentir, gente. Pelo amor de Deus”, rebateu a peoa. Porém, Lily questionou: “Sentir o quê? Então tu responde as pessoas que falam contigo por falsidade?”. “Ué, educação, né”, comentou.

Assim, Nadja relembrou uma situação na roça da semana. “Quando foi ali: ‘Quem vocês querem que volte?’”, questionou ela, já que apenas Tonzão disse que queria que ela voltasse. No entanto, Lily rebateu: “Nadja, a gente está num jogo. A gente que falar da Nadja jogadora, e a gente tem que escolher uma pessoa. Todo mundo tem que escolher você? Oxe! Tudo acha que é você”.

Kally pediu desculpas para Lucas

Eliminada de A Fazenda 15, a cantora Kally Fonseca surpreendeu ao pedir desculpas para Lucas Souza. Ele saiu do reality show há pouco mais de uma semana ao desistir do jogo após uma confusão generalizada com Cezar Black e Kally. Agora, ela se desculpou com o rapaz e disse que não queria que ele desistisse da atração.

“Entendo a sua raiva, a sua dor e a sua vitória com a minha saída. Cada um sabe o peso que carrega e onde está a dor. Não queria que você jamais tocasse o sino e desistisse do seu sonho“, afirmou ela.

E completou: "Peço desculpas a você, se me posicionei de uma forma que te entristeceu e te deu dor, mas eu sou ser humano. Eu tentei evitar, mas aconteceu“.

Por fim, ela disse: “Não sentia tantas verdades no seu jogo. Foi uma forma de defesa. Te desejo luz, que Deus abençoe a sua vida. Não estou te obrigando a me desculpar, mas saiba que meu coração está limpo para você e Rachel [Sheherazade]”.