A Fazenda 15: Kally se desculpa com Lucas: ‘Não queria’

Eliminada de A Fazenda 15, Kally Fonseca surpreende ao pedir desculpas para Lucas Souza e cita a atitude dele de tocar o sino

Eliminada de A Fazenda 15, a cantora Kally Fonseca surpreendeu ao pedir desculpas para Lucas Souza. Ele saiu do reality show há pouco mais de uma semana ao desistir do jogo após uma confusão generalizada com Cezar Black e Kally. Agora, ela se desculpou com o rapaz e disse que não queria que ele desistisse da atração.

“Entendo a sua raiva, a sua dor e a sua vitória com a minha saída. Cada um sabe o peso que carrega e onde está a dor. Não queria que você jamais tocasse o sino e desistisse do seu sonho“, afirmou ela.

E completou: "Peço desculpas a você, se me posicionei de uma forma que te entristeceu e te deu dor, mas eu sou ser humano. Eu tentei evitar, mas aconteceu“.

Por fim, ela disse: “Não sentia tantas verdades no seu jogo. Foi uma forma de defesa. Te desejo luz, que Deus abençoe a sua vida. Não estou te obrigando a me desculpar, mas saiba que meu coração está limpo para você e Rachel [Sheherazade]”.

Vai dar namoro?

Fora de A Fazenda, a cantora Kally Fonseca explicou se o relacionamento com Cézar Black terá futuro aqui fora. Após uma união inesperada com direito a troca de carinhos debaixo do edredom, ela foi enfática.

No Cabine de Descompressão, ela se referiu ao que sente pelo peão como "verdadeiro". A artista disse que confia em sua intuição e afirmou que não acredita que foi "iludida" pelo peão. "Tudo o que ele falava eu sentia ao contrário, por isso insisti em nós dois. [...] Sinto que é um sentimento de verdade. Eu sou muito intuitiva. Se eu tivesse visto os vídeos [do meu comportamento] aqui fora, eu diria para parar de ser abestalhada, que eu era uma iludida... Mas lá dentro era outra coisa", disse a famosa.

Lucas Selfie então insistiu nos questionamentos e quis saber se ela não acreditou demais no relacionamento. "Não me acho iludida, eu vou no que eu sinto. No dia que eu sentir que não devemos mais ficar juntos, eu vou embora", declarou.

O apresentador então perguntou na lata. "E você acha que esse relacionamento tem futuro aqui fora?", disparou. Ela pensou na resposta, mostrou certa cautela, mas não descartou nenhuma possibilidade. "Tem que viver para ver, né? Lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Eu sou a mesma pessoa nos dois lugares. Já não sei ele", disparou a cantora jogando a responsabilidade para o enfermeiro.