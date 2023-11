A Fazenda 15: Márcia Fu cai no choro ao brigar com Lucas Souza. Saiba o que aconteceu!

Saiba como foi a discussão de Márcia Fu e Lucas Souza que terminou com perdão em A Fazenda 15

O clima ficou tenso entre Márcia Fu e Lucas Souza após a formação da roça da semana em A Fazenda 15, da Record TV. Os dois se estranharam e discutiram, mas o atrito durou pouco. Logo ela perdoou o rapaz. Saiba tudo o que aconteceu:

A discussão entre eles começou ainda durante a formação da roça. Em um intervalo, Lucas disse para Márcia tomar cuidado com as palavras que usava e disse que não combinou voto com seus aliados. Depois da votação, os dois continuaram a discussão.

“Você tá tentando fazer uma coisa que não é legal. Você saiu do grupo, de um grupo que nem iniciou ainda. Foi uma tentativa de a gente tentar nos conciliar”, disse ele. E ela respondeu: “Você falou que não coisa com ela [Nadja], que não era conivente com o negócio da Kally. Eu não posso concordar de estar no meio de umas pessoas que cada uma vai votar em um. Eu falei que realmente não tem condição de ter grupo”.

Ele disse: “Mas você não falou isso para mim”. Por sua vez, ela disse, ao começar a chorar: “Como você manda uma dessa na frente de todo mundo? Foi desnecessário”. Lucas respondeu: “Não comece a chorar. Você não pode falar que não combinava voto. Sai como incoerente. Você combina voto, sim”.

Ela concordou: “Combino, mas para essa roça a gente não combinou. Nem para outra nenhuma. A gente não faz isso na frente das pessoas”. Com isso, ele pediu desculpas. “Estou te pedindo desculpa se eu fiz isso na frente das pessoas, mas que você foi incoerente, você foi! E tá tudo certo, eu respeito”.

Pouco depois, Márcia e Lucas fizeram as pazes. “Vamos encerrar a história, senão vai me prejudicar. O público não vai gostar que eu te chateei. Eu não queria ter te chateado”, afirmou ele. E ela perdoou o rapaz. “Mas eu te desculpei. Deixa de ser palhaço. Você usou mal o negocinho ali, só isso. Tava na propaganda, graças a sua sorte. A gente tem que pensar em tudo antes de abrir o bocão”, afirmou.

Saiba como foi a formação da roça da semana em A Fazenda 15

Na noite desta terça-feira, 7, os peões de A Fazenda 15, da Record TV, indicaram Jaquelline Grohalski, Yuri Meirelles, Henrique Martins e Lucas Souza para a roça da semana. Saiba como foi a formação da berlinda:

Para começar, Alicia abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco para si e dar o Poder Laranja para Cezar Black. Então, o fazendeiro Shay indicou Jaquelline direto para a roça. "Hoje meu voto vai para uma pessoa extremamente maldosa na hora de posicionamentos, das falas dela. Ela levanta assuntos perigosos contra os peões da casa, como machismo e homofobia. E é uma das coisas que é contra os meus princípios. Eu sempre falei para todo mundo que vamos jogar um jogo limpo sem prejudicar a imagem do outro. Essa peoa ela sempre levanta assuntos de machismo. Essa peoa é a Jaquelline”, afirmou ele.

Na votação dos peões, a mais votada foi Nadja Pessoa, que recebeu cinco votos. Com isso, Nadja teve o poder da puxada da baia e decidiu indicar Yuri Meirelles para a berlinda.

Na sequência, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e Henrique sobrou na dinâmica e foi direto para a roça. Logo depois, Cezar Black abriu o poder Laranja e teve a missão de trocar o segundo roceiro por outro peão. Ele decidiu trocar Nadja por Lucas Souza.

Então, Henrique vetou Jaquelline da Prova do Fazendeiro da semana. Por fim, Alicia abriu o Poder Branco, que deu a missão de trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro. Assim, ela decidiu vetar Lucas.