A Fazenda 15: Lucas Souza comenta expulsão de Sheherazade e se defende

O participante da Fazenda 15 e ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza deu detalhes sobre momento que causou a expulsão de Rachel Sheherazade

Nesta sexta-feira, 20, a expulsão que Rachel Sheherazade da Fazenda 15 ainda está repercutindo na casa e sendo tópico de conversa entre os peões. Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, estava no momento em que Rachel colocou a mão na cara de Jenny Mirandae comentou sua versão dos fatos.

Em uma conversa com a jogadora de vôlei Márcia Fu, Lucas comentou que estava entre a aliada Rachel e Jenny durante a briga: “Eu fui me meter lá no meio. Eu vi. Você falou: ‘Lucas, saí’. Eu não deveria ter saído, porque a gente conhece a Jenny, sabe como ela é. Ela imprensou a Rachel, ficou peitando a Rachel com a ração na mão. Todo mundo sabe o jeito da Jenny aqui”.

Lucas, assim como outros participantes do reality, culpam Jenny por ter instigado a agressão que fez Rachel ser expulsa: “Na hora eu vi a agressão. Você não viu que eu saí desesperado depois? A Jenny estava em cima dela”.

Márcia Fu explicou que não estava no momento porque fica nervosa com brigas e iria passar mal se estivesse presente. Na hora, a jogadora de vôlei pediu para que Lucas saísse da briga, mas ele não fez isso.

O ex-marido de Jojo ainda comentou sobre as alegações de que ele seria culpado na situação. “Eu não vou deixar o povo me colocar no posto que me querem colocar, de que eu tenho culpa. O Radamés falou”, alegou Lucas.

A colega de confinamento afirmou que ele não teria culpa na situação, mas que teria sim instigado o conflito. “Não foi culpa sua não, isso está errado, falo com o Radamés se você quiser. Mas, você incentivou sim”.

Márcia ainda aconselhou Lucas e voltou a afirmar que ele “incentiva” situações como a agressão: “A única coisa que eu queria era apaziguar e você não é apaziguador. Você taca fogo na situação”.

Opinou!

Aqui fora, a repercussão da expulsão da ex-âncora do jornal do SBT segue sendo alvo de discussões. Quem decidiu opinar sobre o assunto foi o diretor do reality show Big Brother Brasil, Boninho.

O diretor e marido da apresentadora Ana Furtado comentou em uma postagem de uma colunista de entretenimento e disse:"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem se pedir é uma delas. Será?".