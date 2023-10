A Fazenda 15: Peões reagem a expulsão de Rachel Sheherazade: “Acabou”

Com a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15, os participantes do reality show tiveram diversas reações e opiniões sobre o ocorrido

Nesta quinta-feira, 19, a produção de A Fazenda 15 confirmou a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade do reality show. Após todos os participantes serem reunidos na sala, eles foram informados da saída de Rachel. A notícia deixou todos em choque.

A partir daí, uma briga generalizada se deu na sede, mais uma vez. Aliados de Rachel, Lucas Souza e Kally começaram a gritar com Jenny Miranda, que havia brigado com a jornalista, afirmando que ela seria “do mal”. E que ela iria “pagar” por aquilo. Jenny não deixou barato e disparou: "Ela já está pagando".

A Fazendeira da semana que protagonizou a briga com Rachel, continuou se defendendo. “Deu mole e acabou”, disse Jenny sobre a saída de Rachel. “Eu não tenho culpa, a produção que tomou a decisão”, afirmou se defendendo. “Como que eu vou fazer me bater de propósito?”, ainda comentou a peoa afirmando que Rachel teria a agredido.

As especulações do que teria acontecido não estão apenas aqui fora, lá dentro diversos debates sobre a briga que acabou em expulsão estão sendo debatidos. Henrique Martins afirmou que Jenny teria incitado a agressão. “Quando eu cheguei para separar, a Rachel estava colada na parede, o Lucas colado na Rachel e a Jenny em cima gritando. Essa foi a cena que eu vi”.

O cantor Tonzão Chagas discordou sobre Jenny ter alguma culpa na expulsão da jornalista: “Eu concordo com você em várias paradas, mas eu estava desde o início vendo. A Jenny não incitou agressão, eu estou desde o início, você não estava”.

Tonzão inclusive comemorou a saída de Rachel e soltou um: “Era minha adversária direta. Então para mim, que alívio do c*r*lh*”. Enquanto isso, os aliados de Sheherazade, Alicia, Cezar Black e Shay choraram. “Deus sabe de tudo, ela [Jenny] teve que ficar aqui pra mostrar, não é a primeira vez que ela faz isso”, afirmou Alicia.

Em conversa na cozinha, Jenny afirmou que achava que Rachel não iria ser expulsa. “Eu achei que ela fosse voltar”, anunciou a Fazendeira. Kamila Simioni discordou da colega e confirmou a agressão de Rachel: “Tá doida? Pra ela acabar de fazer o resto?”.

Entenda o que aconteceu!

A expulsão de Rachel se deu por conta de uma briga da jornalista com a Fazendeira da semana. Tudo começou quando Jenny Miranda estava distribuindo as tarefas para os peões, quando anunciou que Rachel iria ficar com as ovelhas, a jornalista se recusou afirmando que estava cansada.

“Fiz lixo, fiz vaca. Show é contigo mesmo”, disparou Jenny. E Rachel decretou: “Estou te avisando porque vai dar punição, porque eu não vou fazer. É contigo porque você é a Fazendeira”. O desentendimento logo virou uma briga generalizada entre os peões e acabou em punição na casa.