A Fazenda 15: Jaquelline e Jenny protagonizam briga nesta tarde

O clima esquentou entre Jenny e Jaquelline em A Fazenda 15 e as duas protagonizaram uma briga na tarde desta segunda-feira, 2

O clima ficou tenso entre Jenny e Jaquelline na sede de A Fazenda 15, da Record TV, nesta segunda-feira, 2. As duas protagonizaram uma briga no reality show e os outros participantes tiveram que separá-las, já que elas gritavam uma com a outra.

A briga começou por causa da punição proposital que Jaquelline causou na sede após falar sobre usar o microfone em um momento de raiva.

Jenny alfinetou a rival no jogo: “Me chama de machista agora!”. E Jaque rebateu: “Você que é um a louca! Você que estava falando de mim ali. Eu estava passando normal”. Como resposta, ela disse: “Normal, depois de deixar a gente 24 horas sem água? Você é uma louca”.

Jenny ainda chegou a dizer que Jaquelline “não segura nenhuma bronca e que seria uma vergonha”. Além disso, ela acusou a rival de se esconder no banheiro.

Punição em A Fazenda 15

A peoa Jaquelline Grohalski perdeu a paciência com os outros participantes de A Fazenda 15, da Record TV, após uma atividade na sede e tomou uma atitude radical que causou uma punição de 24 horas para todos. Tudo começou por causa de uma atividade na qual os participantes tiveram que dar vasos com flores para quem são amigos e vasos secos para quem não querem por perto. Jaquelline recebeu vários vasos secos e não gostou disso, já que acusou que isso aconteceu por causa de uma fofoca.

Com isso, ela decidiu criar uma punição caso não falassem a verdade. Jaquelline perguntou quem foi que criou uma fofoca sobre ela, mas ninguém se manifestou. Assim, ela agiu. A peoa tirou o microfone e começou a falar sem o acessório, o que é proibido pela produção. Desse modo, a produção deu uma punição para todos os participantes, que vão ficar 24 horas sem água.

Os outros participantes ficaram revoltados com a atitude de Jaquelline, mas ela não se importou. “Sabe por quê? Porque a pessoa levou a fofoca, então tem que falar. Agora eu quero mais é que se exploda”, afirmou ela.