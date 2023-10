A Fazenda 15: Jaquelline decide quem vai colocar na roça. Saiba quem é!

Quem a fazendeira Jaquelline vai indicar direto para a roça em A Fazenda 15? Ela já bateu o martelo e contou para sua amiga!

A fazendeira da semana é Jaquelline Grohalski e ela já definiu quem vai indicar direto para a terceira roça de A Fazenda 15 na noite desta terça-feira, 10. Em uma conversa com Kally Fonseca, ela contou que o nome de sua indicação já está definido em sua cabeça e revelou quem é.

Para começar, Jaquelline contou que tinha três opções de voto, sendo Yuri Meirelles, Cariúcha e Jenny Miranda. Então, ela tomou a decisão de colocar Cariúcha na roça. O assunto surgiu quando Kally perguntou: “Vai botar a Cariúcha?”. E ela confirmou: “Vou”.

Então, Kally quis saber: “Mas por você ou pelo Lucas?”. E ela explicou sua decisão. “Por mim. Fui eu que falei para ele. Ele ficou feliz, é claro, mas não esqueci do que ela fez comigo e do jeito que ela fala com as pessoas. Não gosto também do jeito que ela falou comigo na festa. Minhas opções eram Yuri, Cariúcha e Jenny. Mas não tem como colocar a Jennifer agora, porque tenho que colocar alguém que eu acha que vá sair”, afirmou ela.

E completou: "Como diz o Yuri que não foi ele que fez aquilo lá, e meu motivo maior era votar nele por conta do que ele fez. Como ela [Cariúcha] assumiu a culpa, não tem como, ficou algo a mais mesmo. Ela falou no dia que a Rachel escolher o Black para fazer a prova, não foi que escolheu, fui eu. Eu que falei para ela no sofá. Quando ela escolheu o Black, a Cariúcha tava falando ‘escolheu por causa da cor’. Eu acho que foi naquele mesmo dia que ela falou que eu não tinha fala no assunto. Eu retruquei no sofá. Desde aquele dia, eu vi que ela queria levantar algumas pautas, não só comigo, mas com outras pessoas, de racismo”.

A terceira roça será formada na noite desta terça-feira, 10, ao vivo e sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a prova do fazendeiro que Jaquelline venceu?

Na noite desta quarta-feira, 4, Jaquelline Grohalskivenceu a terceira prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV. Ela foi a mais rápida e conquistou o tão desejado chapéu e ainda escapou da segunda roça do reality show. Saiba como foi a prova:

Na prova, os roceiros Darlan Cunha/Laranjinha, Jaquelline Grohalski e Sander Mecca tiveram que fazer uma prova de agilidade e estratégia. Eles tiveram que recolher milhos no cenário e colocar em um cesto. Além disso, eles tinham que ficar atentos ao sinal sonoro que alertava para quando o espantalho começava a jogar bolinhas de tinta nos alvos deles. A intenção da prova era colher a maior quantidade possível de milhos e não ter seus alvos atingidos.

Na primeira rodada, Laranjinha não conseguiu fazer nenhuma colheita porque seu alvo foi atingido em todas as rodadas. Na segunda parte da prova, Sander e Jaquelline disputaram um contra o outro e ela teve o maior peso de milhos acumulados em seu cesto.

Com a vitória de Jaquelline como o novo fazendeiro, ele escapou da roça. Agora, a segunda roça é disputada por Tonzão Chagas - que foi vetado da prova do fazendeiro -, Darlan Cunha/Laranjinha e Sander Mecca.