A Fazenda 15: Jaquelline vence a terceira prova do fazendeiro

Jaquelline se dá bem, se torna a nova fazendeira e escapa da segunda roça de A Fazenda 15

Na noite desta quarta-feira, 4, Jaquelline Grohalski venceu a terceira prova do fazendeiro de A Fazenda 15, da Record TV. Ela foi a mais rápida e conquistou o tão desejado chapéu e ainda escapou da segunda roça do reality show. Saiba como foi a prova:

Na prova, os roceiros Darlan Cunha/Laranjinha, Jaquelline Grohalski e Sander Mecca tiveram que fazer uma prova de agilidade e estratégia. Eles tiveram que recolher milhos no cenário e colocar em um cesto. Além disso, eles tinham que ficar atentos ao sinal sonoro que alertava para quando o espantalho começava a jogar bolinhas de tinta nos alvos deles. A intenção da prova era colher a maior quantidade possível de milhos e não ter seus alvos atingidos.

Na primeira rodada, Laranjinha não conseguiu fazer nenhuma colheita porque seu alvo foi atingido em todas as rodadas. Na segunda parte da prova, Sander e Jaquelline disputaram um contra o outro e ela teve o maior peso de milhos acumulados em seu cesto.

Com a vitória de Jaquelline como o novo fazendeiro, ele escapou da roça. Agora, a segunda roça é disputada por Tonzão Chagas - que foi vetado da prova do fazendeiro -, Darlan Cunha/Laranjinha e Sander Mecca. A eliminação acontecerá na noite de quinta-feira, 5.

O pronunciamento da direção de A Fazenda 15

A apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta quarta-feira, 4. Ao vivo, ela fez o pronunciamento oficial da emissora e da equipe do reality show sobre as atitudes que aconteceram na madrugada, quando alguns participantes fizeram comentários ofensivos e preconceituosos em uma briga com Lucas Souza. Em seu depoimento, a comunicadora repudiou comentários ofensivos e informou que podem levar à expulsão do programa em caso de insistência.

"Antes de seguir com programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que alertaríamos sobre assédio, racismo e homofobia. Eu falo em nome da Record, da direção do programa e do meu próprio nome”, disse ela, que completou sobre os comentários preconceituosos que aconteceu durante a briga.

"Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. O que eu vou dizer agora é algo que temos que levar para a vida. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no mundo que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez. Para que acabe de fato, só depende de nós e todos nós. Não pode mais existir espaço para esse comportamento. Então que cada um de nós, cidadãos, seja a forca para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas”, afirmou. Por fim, ela fez um alerta: "Eu não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência pode levar até a expulsão do programa”.