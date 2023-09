A Fazenda 15: Antes da estreia, peão perde toda a equipe e multas podem chegar a R$ 100 mil

Candidato a peão demite toda a equipe antes do início do programa; entenda o que aconteceu

Uma confusão está rolando nos bastidores da nova edição de A Fazenda. É que às vésperas da estreia da edição 15 do reality, um dos participantes teve boa parte de sua equipe demitida. É que vazaram detalhes dos contratos que foram assinados.

Quem está envolvido na confusão é o jornalista Erick Ricarte, ex-Balanço Geral. Ele está confinado no Paiol e teria contratado mais de 40 pessoas para cuidar de suas redes sociais enquanto ele tenta entrar oficialmente na disputa.

Segundo detalhes dos contratos publicados pelo jornalista Gabriel Perline, do iG, alguns funcionários receberam R$ 100 pelo trabalho na equipe do possível peão. Os contratos também apresentavam cláusulas absurdas, como uma multa de R$ 100 mil para quem vazasse informações confidenciais.

MUDANÇA

Com as mudanças, quem vai comandar as redes sociais de Erick Ricarte é a mesma equipe que fez de Thiago Servo o campeão de outro programa, A Grande Conquista. Nesta tarde, ele inclusive publicou uma mensagem ameaçando de processo quem está vazando as informações. "E galera que tá vazando informações sigilosas por contrato de confidencialidade serão responsabilizadas juridicamente", disse ele no Twitter.

QUEM É ERICK RICARTE?

Ex-integrante do Balanço Geral, o jornalista também participou de A Grande Conquista. Recentemente, em entrevista para o jornalista Adriel Marques, de CONTIGO!, ele falou sobre a possibilidade de entrar em A Fazenda.

"Se eu for para outro reality show, a minha torcida será por mim 100% e o tempo todo. Porque eu preciso do dinheiro, minha mãe não tem casa própria e vivemos de aluguel. Preciso realmente pagar contas e só viver de rede social? A gente precisa muito correr atrás dos nossos objetivos. A rede social é uma plataforma muito grande pra ganhar dinheiro, mas televisão também. Record é nacional e internacional, transmitida para mais de 170 países e espero ter a oportunidade de entrar em um novo reality show em breve".