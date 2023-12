A Fazenda 15: André Gonçalves é o último fazendeiro da temporada

André Gonçalves consegue escapar da roça de A Fazenda 15, da Record TV, ao vencer a última prova do fazendeiro da temporada

Na noite desta quarta-feira, 14, o ator André Gonçalves se tornou o último fazendeiro da temporada de A Fazenda 15, da Record TV. Ele venceu a prova do fazendeiro após a disputa contra Tonzão e WL Guimarães. Saiba como foi a prova:

A prova foi feita em três desafios. No primeiro desafio, os três participantes tiveram que acertar uma argola no local certo para abrir o compartimento onde estavam as peças do quebra-cabeça. Então, eles pegaram as peças e montaram o quebra-cabeça. O primeiro a completar a prova foi direto para a terceira etapa e foi o WL Guimarães.

Na segunda etapa, André e Tonzão tiveram que ligar os fios no local adequado e apertar o botão. O mais rápido foi André, que foi para a terceira etapa. Na terceira fase, André e WL tiveram que encaixar pinos na posição correta em uma parede de escalada. Os pinos serviram de escada para eles subirem na parede e tocar o sino no topo. O mais rápido foi André, que venceu a prova.

Assim, WL, Tonzão, Radamés e Cezar disputam a roça com eliminação dupla na reta final de A Fazenda 15.

Relembre como foi a formação da roça

Mais uma roça de A Fazenda 15, da Record TV, já está formada! Na noite desta terça-feira, 12, os participantes indicaram Cezar Black, Radamés, André Gonçalves, WL Guimarães e Tonzão Chagas para a primeira roça com eliminação dupla da temporada. Saiba como foi a formação da berlinda:

Para começar, Shay abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Cezar Black. Então, Black abriu o Poder Laranja, que mandou ele trocar três peões da baia por três peões da sede. Ele decidiu trocar Radamés, Tonzão e Lily Nobre por Márcia Fu, André Gonçalves e Nadja Pessoa.

Na sequência, a fazendeira Jaquelline Grohalski indicou Cezar Black para o primeiro banquinho da roça. Na votação dos participantes, o mais votado foi Radamés. Por sua vez, ele fez a puxada da baia e decidiu puxar WL para o terceiro banquinho.

Logo depois, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi André Gonçalves, que foi direto para o quarto banquinho. Então, Shay abriu o Poder Branco, que mandou ele indicar dois nomes para uma nova votação para ocupar o quinto banquinho da roça. Ele indicou Lily e Tonzão. Tonzão foi o mais votado para a roça. Por fim, André teve o poder de vetar um participante da Prova do Fazendeiro e escolheu vetar Cezar, e Tonzão teve o mesmo poder e vetou Radamés.