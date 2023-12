A Fazenda 15: Cinco peões são indicados para a roça com eliminação dupla

Cezar Black, Radamés, André Gonçalves, WL Guimarães e Tonzão Chagas são indicados para a roça que vai eliminar dois peões em A Fazenda 15 nesta semana

Mais uma roça de A Fazenda 15, da Record TV, já está formada! Na noite desta terça-feira, 12, os participantes indicaram Cezar Black, Radamés, André Gonçalves, WL Guimarães e Tonzão Chagas para a primeira roça com eliminação dupla da temporada. Saiba como foi a formação da berlinda:

Para começar, Shay abriu o Lampião e decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Cezar Black. Então, Black abriu o Poder Laranja, que mandou ele trocar três peões da baia por três peões da sede. Ele decidiu trocar Radamés, Tonzão e Lily Nobre por Márcia Fu, André Gonçalves e Nadja Pessoa.

Na sequência, a fazendeira Jaquelline Grohalski indicou Cezar Black para o primeiro banquinho da roça. Na votação dos participantes, o mais votado foi Radamés. Por sua vez, ele fez a puxada da baia e decidiu puxar WL para o terceiro banquinho.

Logo depois, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi André Gonçalves, que foi direto para o quarto banquinho. Então, Shay abriu o Poder Branco, que mandou ele indicar dois nomes para uma nova votação para ocupar o quinto banquinho da roça. Ele indicou Lily e Tonzão. Tonzão foi o mais votado para a roça. Por fim, André teve o poder de vetar um participante da Prova do Fazendeiro e escolheu vetar Cezar, e Tonzão teve o mesmo poder e vetou Radamés.

Saiba quem votou em quem:

André Gonçalves votou em Radamés

Lily Nobre votou em Radamés

Nadja Pessoa votou em Shay

Radamés votou em Lily

WL Guimarães votou em Radamés

Cezar Black votou em Lily

Márcia Fu votou em Shay

Tonzão votou em Radamés

Shay votou em Lily

Como será a reta final de A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda 15 chega ao fim no dia 21 de dezembro e a reta final promete muita agitação entre os peões confinados até a definição dos quatro finalistas. Nesta terça-feira, 12, os peões formaram uma roça com cinco indicados e dois deles serão eliminados na quinta-feira, 14.

Na quarta-feira, 13, os indicados para a roça, que não foram vetados, fazem a última Prova do Fazendeiro. Na quinta-feira, 14, dois peões são eliminados.

Na sexta-feira, 15, os 8 peões que seguem na sede vão fazer uma prova especial e 4 deles vão direto para a roça. Logo depois, eles fazem uma nova votação e um quinto roceiro será indicado para a berlinda e a votação será aberta para mais uma roça com eliminação dupla. No sábado, 16, vai acontecer a eliminação da roça dupla. No domingo, 17, o público confere o resumo dos últimos acontecimentos da sede.

Na segunda-feira, 16, os 6 peões que continuam no jogo vão direto para a roça e o público vai salvar quatro deles, que vão ser os finalistas. Na terça-feira, 19, os dois menos votados vão ser eliminados e os quatro finalistas são definidos. Na quarta-feira, 20, os peões participam da Festa Final, que terá a presença dos ex-participantes. Na quinta-feira, 21, acontece a grande final de A Fazenda 15 e o público descobre quem é o vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão.