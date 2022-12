A Fazenda 14: Vice-campeã, Bia Miranda detona Moranguinho por mudar de lado

Vice-campeã do reality Bia Miranda fica indignada com ida de Moranguinho para o ‘Grupo B’

A vice-campeã do reality show rural A Fazenda 14 parece não ter gostado nada da atitude de sua amiga. A influenciadora Bia Miranda ficou revoltada e indignada com o fato de que Moranguinho decidiu mudar de lado e se unir com quem era seu rival dentro do confinamento, o “Grupo B”.

“Encontrei a Morango e ela me falou: 'sai do grupo A e fui pro grupo B'. Eu?? Ela falou que foi pro grupo B”, começou ela, indignada, quando perguntou para Bárbara Borges, a campeã da edição, sobre isso e a ex-paquita falar que não sabia de nada.

“Não era o pessoal do grupo B que fala que é os rejeitados. Que todos os rejeitados do grupo A vai para o grupo B, então são aceitos”, reclamou a dançarina. “Não são todos rejeitados, não é quem não concordou com isso. Não só rejeitados, quem não concordou também. É Bia, eu sei bem do que falo”, rebateu a nova milionária.

Veja o momento em que Bia Miranda e Bárbara Borges discutem sobre a ida de Moranguinho para o ‘Grupo B’:

Após ser eliminada e poder ver suas duas principais aliadas, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, sendo falsas com ela, Moranguinho deixou a internet chocada ao mostrar que decidiu mudar de lado e se juntar ao seus antigos rivais. Junto de Tati Zaqui, Ingrid Ohara, Kerline Cardoso e Deborah Albuquerque, a morena apareceu dançando a nova música de seu amado, Naldo Benny. Na legenda da publicação, Ellen contou que foi adotada pelo grupo B. “Eita que o bonde tá formado! Fui adotada Brasil!”, escreveu a dançarina.

Mas, a publicação não foi vista muito bem pelos internautas e Moranguinho recebeu diversas críticas. “A que ponto a Moranguinho chegou, véi??? Tem que ser MUITO sem caráter viu?”, disse uma usuária do Twitter. Já outra postou: “Tudo bem querer se desculpar pra não ser cancelada, agora entrar no outro grupo assim já é cara de pau demais. Nem o André foi tão sem vergonha assim. Ele disfarçou.”