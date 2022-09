A Fazenda 14: Thomaz Costa descobre plano de Deborah Albuquerque e alerta Moranguinho

A Fazenda 14: Thomaz Costa teria descoberto o possível plano de Deborah após momento de trégua com a peoa

22/09/2022

Nesta quinta-feira, 22, o ator Thomaz Costa (22) fez um alerta para sua colega de confinamento, Moranguinho (41) enquanto conversava com a peoa na academia do reality rural A Fazenda 14. Durante um momento de trégua com Deborah Albuquerque que causou briga no grupo de Thomaz, fez ele refletir.

“Eu pedi ajuda para o Bruno, o Bruno falou que não ia me ajudar. Ela se ofereceu e eu falei: ‘Eu quero ajuda, claro’”, disse o ator enquanto dava detalhes da situação que viveu durante a manhã, que levou a uma briga com a advogada Deolane Bezerra.

Então, Thomaz deu detalhes sobre como acha que funciona a estratégia de Deborah dentro do confinamento do programa. “Se esse é o jogo dela, a gente tá sustentando o jogo dela. Ficar falando toda hora dela, é isso que ela quer", explicou.

Moranguinho resolveu dar sua opinião sobre o ocorrido, e deixou claro que ele pode acabar sendo mal-interpretado por quem assiste o programa. “É isso que pode ferrar, pode ser mal visto”, completou.

O ator confessou também que não entrou no confinamento para ser algo que ele não é. "Eu não vim pra cá com um personagem, e eu tô vendo que isso tá acontecendo. Acho que eu vim, tipo, alienada", disse.

“Flopou!”, dispara Thomaz Costa sobre o elenco de A Fazenda 14

Thomaz Costa não poupou as palavras ao falar sobre o elenco de A Fazenda 14. Durante conversa com Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, o ator comentou: “No outro tinha um elenco da hora com Nego do Borel, Gui Araújo, MC Gui, Marina Ferrari... Esse aqui, a hora que começou eu falei: ´Quem é todo mundo? Não acredito, flopou!”.

Então, Pétala comentou que acredita que a produção do programa estudou as personalidades e o perfil de cada participante, o ator discorda: “Eles estavam muito perdidos, primeiro eu não ia [participar], depois ia pro Paiol, aí mudaram para cá”.

Deolane chamou a atenção de Thomaz, dizendo que eles não têm permissão de contar detalhes de seus contratos com a emissora. “Não pode falar sobre isso aqui”, disse a loira.