A Fazenda 14: “Flopou!”, dispara Thomaz Costa sobre o elenco de A Fazenda 14

Thomaz Costa acusa a produção de A Fazenda 14 de estar perdida na hora de escolher os participantes

Na tarde desta segunda-feira (19), Thomaz Costa não polpou as palavras ao falar do elenco atual do reality. Em conversa com as companheiras Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, o ex-ator de Carrossel comentou:

“No outro tinha um elenco da hora com Nego do Borel, Gui Araújo, MC Gui, Marina Ferrari... Esse aqui, a hora que começou eu falei: ´Quem é todo mundo? Não acredito, flopou!”. Após a fala, a influenciadora digital Pétala, comentou acreditar que a produção do programa estudou as personalidades e o perfil de cada participante, o ator rebate:

“Eles estavam muito perdidos, primeiro eu não ia [participar], depois ia pro Paiol, aí mudaram para cá”.

A advogada chamou a atenção de Thomaz e reforçou que eles não têm permissão de revelar detalhes contratuais com o programa. “Não pode falar sobre isso aqui”, disse a loira.

Durante uma conversa com os colegas de confinamento em A Fazenda 14, Thomaz Costa (22) contou que tinha aceitado participar do Big Brother Brasil, mas foi cortado. O agora participante do reality show rural contou que já tinha tudo certo, comprado roupas, organizado uma equipe para tomar conta de suas redes sociais, mas acabou deixado de lado.

“Eu estava certo para entrar nesse outro reality. Eu ia entrar nessa edição. Tipo, eu fui até o último dia antes do confinamento. Já tinha comprado roupa, já tinha DM, já tinha tudo”, contou Thomaz. “Que reality? O grande ‘irmãozinho’?”, perguntou Bruno Tálamo. O ator confirmou e disse que ele e a mãe teriam combinado até um código para caso ele recebesse o vídeo do Anjo. “O código era a cor da roupa que ela ia estar usando”, disse.

O ator não explicou porquê teria sido cortado pela Globo para participar da edição daquele ano e não deu sinais de que voltou a ser chamado para a disputa nas outras edições.