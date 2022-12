A Fazenda 14: Tati Zaqui e Bia trocam farpas após a vice-campeã atacar a funkeira

Mesmo em clima de paz, Bia Miranda resolve alfinetar Tati Zaqui ao responder pergunta de Faro

O clima de paz fora de A Fazenda 14 não durou muito! Participando do programa A Hora do Faro, a vice-campeã Bia Miranda respondeu para o apresentador Rodrigo Faro com quem ela não gostaria de manter contato fora da casa.

Após citar os nomes de Pelé MilFlows, Kerline Cardoso, Iran Malfitano, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa, a jovem foi falar que estava bem com Tati Zaqui mas acabou trocando algumas farpas com a cantora. A neta de Gretchen respondeu: “A Tati a gente tá conversando, né?” e foi elogiada por Faro, o apresentador comentou que as mágoas ficam dentro do jogo.

A funkeira ficou surpresa com a reação de Bia, declarando: “Eu juro que eu tava aqui esperando o maior textão, mas eu entendo. Eu também saí de lá muito chateada com a Bia, chateada não, a gente não se gostou, não se entendeu, não bateu, a gente se xingou. Mas, aqui do lado dela, depois de A Fazenda ter acabado e tudo, eu achei que a gente não ia se suportar, se olhar, mas estamos muito tranquilo”.

Mesmo após as palavras de Tati, a vice-campeã do reality show rural resolveu dar uma alfinetada. “E olha, ninguém colocou nada na minha cabeça para eu entrar não, tá? Eu entrei porque o público me colocou e como você falou ‘quem colocou que tire’, sai vice!”, disparou Bia.

Participando do quadro A Última Chance no programa A Hora do Faro, os participantes do reality show rural jogaram um quiz e responderam diversas perguntas feitas pelo time de especialistas presentes.

A vice-campeã do programa, Bia Miranda foi questionada sobre quem ela não quer manter contato aqui fora do jogo, direta como sempre a jovem citou uma lista de nomes: “O Pelé não quero contato, Kerline não quero contato, o Iran do nada hoje começou a falar meio ignorante, também não entendi. Deborah insuportável não quero contato nenhum”, iniciou a jovem.