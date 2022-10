A Fazenda 14: Shay mostra sua opinião sobre a produção do programa e é repreendido

“Até a produção tem medo dele”, disse o participante

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 00h14

Eita! Parece que a equipe de A Fazenda 14 não gostou muito das falas de Shayan Haghbin na tarde desta quinta-feira (6).

Tudo começou após Tiago Ramos perder a prova do fazendeiro no dia anterior e voltar revoltado para a sede. Como já demonstrou muitas vezes ser esquentado, o ex-namorado da mãe de Neymar entrou em uma briga de ofensas e xingamentos com o iraniano.

Em conversa na casa da árvore com Kerline Cardoso e Alex Gallete, os peões comentaram sobre o modo agressivo de Tiago com os outros participantes. Shay revelou que acredita que até a produção do programa estaria insegura. “Eu acho que até a produção tem medo dele porque toda vez, quando ele vem para cima de mim, a produção fala ‘separem’, disse o peão.

Após a fala do ex-participante de Casamento às Cegas Brasil, foi possível ouvir a produção do reality dizendo: “É proibido falar sobre a produção”.

Internautas ficaram revoltados com a situação, confira:

Shay e Alex falando da agressividade do Tiago que eles tem MEDO dele, pq ele é agressivo e assusta eles!!

Levaram uma chamada de atenção da produção que não pode falar!!

Não podem nem falar do alecrim dourado?? essa foi o fim!!

VERGONHA #afazenda14 — Vinícius 🍞✨✌🥊🇪🇪 🕺🌻 (@paulovini5555) October 6, 2022

A Fazenda 14 chegou ao fim para Rosiane Pinheiro! A peoa foi a terceira eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (6). Com 21,28% dos votos, perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.

Deborah e Tiago seguem no reality show rural, a ex-Power Couple foi a primeira a voltar para a casa, com 51,45% e o modelo recebeu 27,27% dos votos.