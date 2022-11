A Fazenda 14: Ruivinha de Marte chora na Hora do Faro ao ver cena de Lucas a humilhando

A dançarina, Ruivinha de Marte, chorou ao falar de Lucas Santos em A Hora do Faro

Última eliminada de A Fazenda 14, Ruivinha de Marte, não conseguiu segurar as lágrimas no programa A Hora do Faro. Neste domingo (20), foi ao ar a participação da ex-peoa no programa e ela relembrou a cena em que foi humilhada por Lucas Santos.

O momento em questão, foi quando o ex-Carrossel debochou dela ao dizer que Ruivinha não sabia quantos minutos uma hora tinha. Após assistir, Rodrigo Faro perguntou: "O que passou no seu coração nesse momento?”.

Com os olhos cheios de lágrimas, a participante disse: "Eu me senti impotente. Eu não tinha coragem de falar, eu tinha medo". Continuou seu desabafo: "As pessoas podiam me machucar, mas eu não podia machucar as pessoas, porque eu me sentia muito mal depois. E ele [Lucas] fez isso comigo. Eu me senti muito burra, muito humilhada", contou Ruivinha de Marte.

Veja a cena:

Carol Santos, mulher de Pelé Milflows, participante de A Fazenda 14 da Record TV, expôs em suas redes sociais mensagens que vem recebendo durante a participação de seu marido no reality show rural.

Nas diversas mensagens publicadas pela influenciadora digital, internautas ameaçam a vida de Carol e de seu filho de apenas 3 anos de idade.

"Filha da puta, disso eu entendo. Você vai pedir para ir pro inferno. Vai sofrer. Antes vai colocar um look pro funeral, vai chorar pra caralho", dizia uma das ameaças. Em outra mensagem de ódio, estava escrito: "Você vai morrer, sua filha da puta. Antes, vai ver seu filho com o preto filho da puta morrer".