A Fazenda 14: Mulher de Pelé denuncia ameaças de morte que recebe nas redes sociais

Carol, mulher de Pelé, desabafa e diz não ter mais um dia de paz

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 21h28

Carol Santos, mulher de Pelé Milflows, participante de A Fazenda 14 da Record TV, expôs em suas redes sociais mensagens que vem recebendo durante a participação de seu marido no reality show rural.

Nas diversas mensagens publicadas pela influenciadora digital, internautas ameaçam a vida de Carol e de seu filho de apenas 3 anos de idade.

"Filha da puta, disso eu entendo. Você vai pedir para ir pro inferno. Vai sofrer. Antes vai colocar um look pro funeral, vai chorar pra caralho", dizia uma das ameaças. Em outra mensagem de ódio, estava escrito: "Você vai morrer, sua filha da puta. Antes, vai ver seu filho com o preto filho da puta morrer".

Carol postou os prints e desabafou em seu Instagram:“Não tenho um dia de paz”, contou aos seus seguidores. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a família de Pelé recebe mensagens com tom racista. Em setembro, depois que Pelé discutiu com Tiago Ramos, ele teve o perfil invadido por ataques racistas, que comentaram emojis de macaco em suas fotos.

Veja o print das conversas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Durante a manhã deste domingo (20), Kerline Cardoso e Bárbara Borges se desentenderam e trocaram farpas ao realizarem as tarefas de cuidar da vaca e do touro. O atrito começou quando Babi ficou parada na frente do touro e a ex-BBB pediu para ela sair. “Sai daí”, disse Kerline. “Por que?”, perguntou Bárbara.

“Você está na frente do touro. É só você sair da frente”, respondeu Kerline. Não satisfeita, a atriz quis entender o motivo: “Qual o problema de eu ficar ali na frente?”, perguntou novamente.