A Fazenda 14: 'Record TV' não exibe briga entre Thomaz e Tiago

A produção do reality show precisou separar os peões

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 00h49

Passando pano? Internautas acusam a Record TV de não querer mostrar a briga entre Thomaz Costa e Tiago Ramos que aconteceu no intervalo durante a formação da roça de terça-feira (11). A esperança dos fãs do reality show era que a briga fosse exibida na edição desta quarta-feira (12).

Entenda o que aconteceu:

Durante o intervalo da formação da roça, as câmeras do PlayPlus foram cortadas e o púbico não entendeu o motivo. No final da votação, os peões na sede comentaram sobre uma briga muito feia entre Thomaz e Tiago, em que os “ninjas” precisaram intervir e separar os dois participantes.

Em conversa com seu novo grupo, Thomaz disse: “Eu acho que hoje teve uma das tretas mais loucas. Mano, entraram três ninjas para separar a briga! Nunca vi isso!”.

Pétala também comentou com seu grupo: "Precisou vir segurança para cima de vocês".

Veja a fala de Pétala:

Pétala falando que rolou segurança na sede durante a roça. #AFazendapic.twitter.com/u3B3MUWPfZ — Central Reality (@centralreality) October 12, 2022

Em A Fazenda 14, Bia Miranda foi a grande campeã da Prova do Fazendeiro, que aconteceu nesta quarta-feira (12) e escapou da roça. A peoa levou a melhor na prova e venceu a disputa pelo chapéu, deixando Tati Zaqui e Bárbara para trás e se livrando da berlinda.

A dinâmica da semana foi de agilidade e estratégia, na primeira etapa da prova, as participantes disputaram pneus extras para a etapa final e Bia saiu na frente, com mais pneus que suas rivais. Para a segunda etapa da prova, as meninas precisavam acertar os pneus nos pinos que estavam no chão.