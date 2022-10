A Fazenda 14: Record se pronuncia após atendimento médico para Thomaz Costa

Record TV faz comunicado sobre a situação de Thomaz Costa em A Fazenda 14 após ele se sentir mal de madrugada

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 14h02

A Record TV se pronunciou nas redes sociais sobre o ator Thomaz Costa (22), que está confinado em A Fazenda 14. Ele se sentiu mal durante a madrugada e recebeu atendimento médico. A emissora revelou que ele escolher continuar no reality show e está bem.

Por meio de uma nota enviada pela equipe de comunicação, a emissora afirmou: "Na noite deste domingo, dia 16/10, o participante Thomaz Costa se sentiu mal, por conta de um stress emocional. Ele recorreu à caixa de primeiros socorros, que está a disposição dos peões, para se automedicar".

E completaram: "Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, o Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Outros comentários feitos pelos demais participantes, foram mera especulação. Todos os cuidados estão sendo tomados com ele, assim como com os outros participantes".

Thomaz Costa chorou na semana passada

Durante uma conversa com alguns peões, o ator Thomaz Costa (22) decidiu abrir seu coração sobre as coisas que estão incomodando dentro do confinamento do reality show rural A Fazenda 14.

Frequentemente atacado pelos rivais, chegando a receber ameaças de Deolane por ter trocado de grupo, Thomaz não está se sentindo confortável. “Eles estragaram o jogo… Se eu for pra uma roça eu não consigo olhar para aquela câmera e dizer de coração que eu quero ficar, porque eu não quero”, disse durante conversa com Pelé Milflows, Babi, Alex, Kerline e Tati Zaqui.

“Ficar dois meses vivendo desse jeito eu não consigo. Não vale um milhão e meio pra mim ficar dois meses nessa casa, eu prefiro não ter um milhão e meio e viver minha vida. Prefiro não ter esse um milhão e meio e viver em paz, sabe. Eu tenho minha família. Lá fora a gente pode ter até os nossos conflitos, a vida é isso né… Mas pelo amor de Deus, nunca vivi isso na vida!”, comentou.

