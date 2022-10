A Fazenda 14: Record revela detalhe sobre Tiago após expulsão

Record revela se ofereceu hospedagem para Tiago Ramos após ele ser eliminado do reality show A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 14h16

Na madrugada desta sexta-feira, 21, a Record TV decidiu expulsar dois participantes do reality show A Fazenda 14. Tiago Ramos e Shayan brigaram durante a noite e trocaram empurrões e cuspes. Assim, a emissora optou por tirá-los do programa. Agora, a emissora se pronunciou sobre ter oferecido hospedagem para Tiago.

Em contato com o colunista Leo Dias, a Record informou que ofereceu um local para ele ficar hospedado após ter sido expulso, mas ele recusou. “Após a expulsão, a Record TV ofereceu hospedagem para Tiago e Shayan. Shayan ficou no hotel. E Tiago pediu para ficar na casa de amigos, sob responsabilidade deles”, informaram.

O colunista ainda revelou que Tiago teria ido procurar a ex-namorada Nadine Gonçalves, que é mãe de Neymar Jr, para pedir hospedagem na casa dela, mas ela não aceitou.

Equipe de Tiago Ramos se pronuncia sobre expulsão

Logo após a notícia de que Tiago Ramos foi expulso, a equipe dele compartilhou um recado para os fãs nas redes sociais.

"Primeiramente, gratidão por tudo, meu Deus. Obrigado a todos os fãs, fãs-clubes e todo o público que abraçou o Tiago. O jogo infelizmente acabou para o nosso Ti. A produção expulsou ele de 'A Fazenda 14'. Vem Tiago! Estamos te esperando com muito amor! Tropa do Ti até o fim", escreveram os administradores do perfil de Tiago.