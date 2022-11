A Fazenda 14: Pela terceira vez, Bia Miranda é a nova fazendeira e está livre da eliminação

Kerline, Babi e Morango enfrentam a eliminação; Bia ganhou novamente a prova do fazendeiro

A prova do fazendeiro desta quarta-feira (23) foi no clima da Copa do Mundo. Na dinâmica de sorte, realizada por Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho, as participantes precisavam escolher um time entre cinza e laranja, e uma bola de futebol. Contando com a sorte, as meninas chutavam o objeto no meio do campo e um pó colorido era liberado.

Durante as 7 rodadas da prova, era possível pontuar 100, 200, 300 ou 500 pontos, dependendo da cor que estava dentro da bola de futebol.

Apesar do placar acirrado durante toda a disputa, Bia foi a grande campeã da prova do fazendeiro. Com 2000 pontos, a jovem conquistou pela terceira vez o sonhado chapéu. Babi ficou em segundo lugar com 1800 pontos e Moranguinho em terceiro lugar com 1400 pontos.

Confira a vitória de Bia:

Essa quarta-feira (23) já começou animada em A Fazenda 14. Bia Miranda e Kerline Cardoso brigaram ao vivo no momento em que estavam interagindo com Adriane Galisteu. Ao começar a conversar com os peões, a apresentadora sentiu um clima pesado entre as duas participantes e acendeu o foguinho para uma treta.

A briga começou com Bia dizendo para Galisteu que quase deu uma almofadada na cara de Kerline, ao que tudo indicada, o motivo da briga foi que na formação da roça de ontem (22), a ex-BBB chamou a neta de Gretchen de feia. Por isso, a jovem disparou para Kerline: