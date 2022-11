A Fazenda 14: Bia e Kerline brigam por aparência e a neta de Gretchen dispara: “Vai arrumar sua orelha, dumbo”

Kerline chamou Bia de feia e a jovem rebate ao falar sobre a insegurança da ex-’BBB’

Essa quarta-feira (23) já começou animada em A Fazenda 14. Bia Miranda e Kerline Cardoso brigaram ao vivo no momento em que estavam interagindo com Adriane Galisteu. Ao começar a conversar com os peões, a apresentadora sentiu um clima pesado entre as duas participantes e acendeu o foguinho para uma treta.

A briga começou com Bia dizendo para Galisteu que quase deu uma almofadada na cara de Kerline, ao que tudo indicada, o motivo da briga foi que na formação da roça de ontem (22), a ex-BBB chamou a neta de Gretchen de feia. Por isso, a jovem disparou para Kerline:

“Então vai ajeitar suas orelhas aí, dumba. É isso mesmo, dumba. Vai me chamar de feia que eu toco bem nas suas feridas. Você nunca se posiciona, quando se posiciona fala merda, não tem argumento para porr* nenhuma, vai se colocar no seu lugar”.

A discussão continuou e as amigas da jovem, Deolane e Pétala, entraram junto na briga. Bia continuou irritada disparando ofensas a Kerline: “idiota, mulher maluca”, foram algumas das palavras usadas.

Confira a briga completa:

Eita que as peoas estão trocando farpas 👇 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/Icl4Bx4L75 — A Fazenda (@afazendarecord) November 24, 2022

Preparados para as emoções de uma roça falsa?! No começo da edição desta quarta-feira (23), Adriane Galisteu anunciou para os telespectadores de A Fazenda 14, que a roça da semana que vem será falsa!

Ao explicar, a apresentadora enfatizou o fato que a produção do reality show rural está avisando antecipadamente ao público sobre a dinâmica. Provavelmente, esse pronunciamento se deu pelas críticas que o programa recebeu por conta da roça dupla, que não havia sido avisada antes para o povo de casa.