A Fazenda 14: Naldo desabafa sobre Deolane: 'Jogo de trairagem'

O cantor Naldo desabafou nas redes após Moranguinho voltar da roça

Na madrugada desta sexta-feira, 25, Naldo Benny (43) chegou no limite e abriu o jogo na web! Sem papas na língua, o cantor desabafou.

No perfil de suas redes socias, o cantor surgiu indignado com a atitude que Deolane Bezerra (34) e o grupo A estão tendo contra Moranguinho (41). Na sequência, ele saiu em defesa de Ellen Cardoso, e pediu para a esposa "se ligar" no "jogo sujo" do time rival.

"Obrigada a todo mundo que votou, meu amor voltou. E é sobre isso que eu vou falar. Vou postar um vídeo da Galisteu dando um presente de Deus pra Ellen", disse.

"Eu tenho falado muito sobre o jogo sujo, o jogo de trairagem que até hoje a Ellen não sabe. E isso me preocupa, porque pode chegar o momento em que a Ellen leve uma rasteira e seja trapaceada pelas próprias participantes", afirmou.

VEJA O DESABAFO DE NALDO: