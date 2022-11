A Fazenda 14: Lucas Santos promete guerra contra Kerline Cardoso

O ator afirma que Kerline comprou briga errada contra ele

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 23h03

O resultado da roça desta semana está se aproximando e os peões receberam uma série de perguntas de Adriane Galisteu antes da eliminação desta quinta-feira (3). A apresentadora perguntou para Lucas Santos de onde vem o antagonismo entre ele e Kerline.

O ator respondeu que a confusão entre os dois peões começou após a ex-BBB comprar a briga dele com Deborah Albuquerque, o ator também falou que no começo do jogo tentou ser legal com todos, mas que a convivência gera intrigas.

“A Kerline comprou essa briga [com a Deborah], em uma dinâmica do Faro, ela havia me dito que eu era falso, mentiroso e dissimulado. Eu fui tentar saber o porquê, nunca havia feito nada para ela e ela havia me dito que naquele momento ela não tinha para quem dar a plaquinha. E ela me deu porque eu tinha intrigas com pessoas do grupo dela”, explicou.

Lucas terminou a resposta afirmando que Kerline comprou a briga com a pessoa errada, pois quando ele precisa brigar, ele briga.

Confira o momento:

👀 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/aHIi4Fg29n — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2022

Noite de eliminação em A Fazenda 14 e os peões passaram o dia imaginando quem irá deixar o reality show rural. Em conversa com Bia Miranda nesta quinta-feira (3), Pétala revelou sua vontade de ver Iran Malfitano fora do jogo e a volta de Lucas Santos para a casa.

“Eu quero muito que o Lucas fique, imagina, o Iran saindo vai ser lindo demais”, disse a influenciadora digital. Bia concordou com a amiga: “Vai ser maravilhoso”.