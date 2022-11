A Fazenda 14: Pétala Barreiros dispara: “O Iran saindo vai ser lindo demais”

Pétala torce pela volta de Lucas Santos e Deolane Bezerra

Noite de eliminação em A Fazenda 14 e os peões passaram o dia imaginando quem irá deixar o reality show rural. Em conversa com Bia Miranda nesta quinta-feira (3), Pétala revelou sua vontade de ver Iran Malfitano fora do jogo e a volta de Lucas Santos para a casa.

“Eu quero muito que o Lucas fique, imagina, o Iran saindo vai ser lindo demais”, disse a influenciadora digital. Bia concordou com a amiga: “Vai ser maravilhoso”.

Pétala pediu para o público deixar Lucas e Deolane continuaram no jogo, porque eles causam. As amigas terminaram o raciocínio dizendo que Iran não é uma peça boa no reality show, pois ele não se posiciona.

Confira o bate-papo:

Bia e Pétala querem que o Iran saia e o Lucas fique. A Bia disse que o Iran não movimenta muito o jogo #AFazendapic.twitter.com/1UiKYn8dTM — Central Reality (@centralreality) November 4, 2022

O ator Lucas Santos encara a eliminação nesta quinta-feira, 3, no reality show rural A Fazenda 14. E se voltar, já está planejando o que vai fazer. Durante conversa com aliados, disse que irá causar na vida de Kerline Cardoso.

“Se eu voltar, a Kerline vai se f*der, viu velho? Eu vou atazanar a vida dela”, disse Lucas Santos. “O que vai ser dessa casa se a gente voltar amanhã?”, acrescentou Deolane Bezerra, que também está na berlinda. “Acadêmicos do grupo A vão ter que voltar”, brincou o ator.

A advogada também já pensa no que vai fazer, caso seja a escolhida pelo público. "Eu vou deixar uma manga e, se eu voltar, vou chupar a manga. Aí vou dizer: 'Vocês já viram o cão chupando manga? Então, agora vocês vão ver a 'Deoslane'", disse.