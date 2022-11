A Fazenda 14: Kerline, Bárbara e Moranguinho enfrentam a eliminação. Confira os discursos das roceiras

As roceiras na berlina, Kerline, Bárbara e Moranguinho, pedem votos ao público

A votação para a saída de mais um participante de A Fazenda 14 está aberta! Com a vitória de Bia Miranda na prova do fazendeiro desta quarta-feira (23), a roça da décima semana está pronta. Kerline Cardoso, Bárbara Borges e Moranguinho irão enfrentar a votação do público.

Em seu discurso para pedir votos, a atriz disse: “Ei Brasil, minha família, amigos, meus fãs, todos vocês público da Fazenda que estão me acompanhando, vocês são os donos do meu destino aqui. Eu estou muito feliz com a participação, vocês estão acompanhando, como eu me jogo de cabeça, coração, alma. Eu quero muito ficar, cheguei aqui no top 9, vocês sabem como isso é importante para mim continuar, por isso, eu peço que todos vocês se juntem e votem muito para eu ficar”, finalizou Babi.

A ex-BBB, comentou sobre sua trajetória no jogo ao pedir votos para o público: “E aí meu povo, meu Brasil, gente eu acho que agora é sobre a trajetória de cada um que trilhou aqui. A minha foi de zero a mil várias vezes, eu sendo intensa do meu jeitinho, então eu conto muito com o voto de vocês do público, poder soberano, para me deixar aqui, continuar vivendo isso. Vivendo os meus sonhos, fazendo o que eu realmente acredito aqui dentro, então eu peço muito seu voto”, falou Kerline.

Por fim, a dançarina pediu aos seus fãs para continuar no reality show: “Oi gente linda de todo Brasil, vocês que me deram tanto carinho, tanto amor, que me acompanham, que acompanham minha família, eu preciso agora mais do que nunca da ajuda de vocês. Essa é a reta final do jogo, é muito importante para mim permanecer aqui, eu me doei muito aqui, foi difícil chegar até aqui. Eu vivi todas as emoções possíveis, eu mostrei meu lado bom, também soltei as minhas feras, mas eu quero mostrar muito mais até o final. Por favor, votem muito para eu ficar, porque é muito importante para mim chegar na final”, disse Moranguinho.

A prova do fazendeiro desta quarta-feira (23) foi no clima da Copa do Mundo. Na dinâmica de sorte, realizada por Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho, as participantes precisavam escolher um time entre cinza e laranja, e uma bola de futebol. Contando com a sorte, as meninas chutavam o objeto no meio do campo e um pó colorido era liberado.

Durante as 7 rodadas da prova, era possível pontuar 100, 200, 300 ou 500 pontos, dependendo da cor que estava dentro da bola de futebol.