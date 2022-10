A Fazenda 14: Equipe de Deolane quebra o silêncio após peoa admitir que pediu para Shay ser expulso

Perfil de Deolane acusa o grupo B de também pedir a expulsão de Tiago do reality show

A expulsão de Shayan Haghbin e Tiago Ramos de A Fazenda 14 na sexta-feira (21), continua repercutindo. Os peões perderam a oportunidade de ganhar 1,5 milhões após entrarem em um embate feio e a produção chegar à conclusão de que os dois participantes colocaram a integridade do outro em risco.

Mas, durante uma dinâmica na tarde deste domingo (23), Deborah Albuquerque acusou Deolane Bezerra de ser culpada pela expulsão de Shay. A advogada respondeu Deborah afirmando as falas das rivais:

“Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse, eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei”, disse a loira.

Sua fala causou grande repercussão na internet e internautas disseram que a expulsão de Shay era injusta, o mesmo também cobrou posicionamento da Record TV sobre sua saída. A emissora disse em nora que a decisão não foi tomada por conta da vontade de nenhum peão e sim, respeirando as regras do jogo.

Após a repercussão do assunto, a equipe de Deolane se manifestou nas redes sociais e acusou o grupo B da casa de fazer a mesma coisa e pedir a expulsão de Tiago.

“O grupo B e sua torcida estão indignados porque a Deolane disse que se não expulsassem o Shay ela sairia, porém esqueceram que o próprio grupo B fez a mesma coisa em relação ao Tiago, né? Ameaçaram fazer uma rebelião e sair do programa caso o Tiago não fosse expulso. Segue o VAR”, publicou o perfil da advogada.

Depois que a advogada Deolane Bezerra dizer que pressionou a produção do reality show rural A Fazenda 14 pela expulsão de Shayan Haghbin, a emissora que apresenta o programa, Record TV, se pronunciou sobre o caso.

A emissora negou que tenha tomado qualquer decisão baseada em pressão de terceiros, contou ao Notícias da TV. A Record informou que a expulsão “aconteceu de acordo com as regras do reality e pelos fatos exibidos no episódio da última sexta-feira, 21, esclarecidos pela apresentadora Adriane Galisteu".