A Fazenda 14: Após suposta pressão de Deolane, Record desmente advogada

Deolane teria pressionado produção de reality da Record para expulsão de peão

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 19h59

Depois que a advogada Deolane Bezerra dizer que pressionou a produção do reality show rural A Fazenda 14 pela expulsão de Shayan Haghbin, a emissora que apresenta o programa, Record TV, se pronunciou sobre o caso.

A emissora negou que tenha tomado qualquer decisão baseada em pressão de terceiros, contou ao Notícias da TV. A Record informou que a expulsão “aconteceu de acordo com as regras do reality e pelos fatos exibidos no episódio da última sexta-feira, 21, esclarecidos pela apresentadora Adriane Galisteu".

Depois que Thomaz Costa foi eliminado, na noite de quinta-feira, 20, Tiago Ramos e Shayan Haghbin acabaram se excedendo na discussão e trocaram algumas agressões físicas. Durante a madrugada, um caos generalizado se instaurou na sede do programa, e a produção decidiu expulsar ambos os peões.

Na nota divulgada nesta segunda-feira, 24, a Record reafirmou o posicionamento apresentado por Adriane Galisteu. "Durante o programa, Adriane disse ao público: 'Conforme a gente mostrou, como tudo que aconteceu, os dois colocaram em risco a integridade física um do outro, fora do limite aceitável das regras do programa e pela produção. Após uma análise minuciosa de tudo que aconteceu, tomou-se a decisão de retirar tanto o Shay quanto o Tiago da Fazenda 14'", explicou a Record.

“Todos os fatos que aconteceram naquela noite e que foram exibidos foram elementos suficientes para a tomada de decisão da produção do programa que, em nenhum momento, levou em consideração ou deliberou a respeito de qualquer tipo de exigência dos participantes ou de terceiros”, completou.

Deolane revela que pressionou produção para eliminar Shayan: "Falei que se ele ficasse eu saia"

Deolane Bezerra diz que teve influência na suposta expulsão de Shayan. Durante uma dinâmica de grupo, ela disse que pressionou a produção da Record TV. Depois que Deborah apontou Deolane como uma das causadoras da expulsão do Iraniano, a advogada confirmou que foi falar com a produção. "Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei!", revelou a loira.