A Fazenda 14: Enquete aponta o vencedor de A Fazenda 14. Descubra quem ganha!

Bárbara Borges lidera as enquetes para o vencedor de A Fazenda 14

Poucas horas antes da final de A Fazenda 14, onde o público do reality show rural decidirá o vencedor ou vencedora da edição de 2022, o site Splash/Uol revelou o resultado da enquete realizada.

Segundo o portal, Bárbara Borges é a campeã do programa com 65% de preferência do público, Bia Miranda fica em segundo lugar com 29% e por fim, Iran Malfitano com apenas 5% de votos.

Nas últimas roças em que a atriz participou, ela voltou com facilidade e liderando a preferência do público de casa. Mas, a votação ainda está aberta, ou seja, há chances de uma reviravolta.

A apresentadora Adriane Galisteu ira revelar na noite desta quinta-feira (15) quem será o vencedor de A Fazenda 14.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

Bianca sensitiva, famosa na internet por suas previsões do futuro, usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (14) para falar sobre a vida de Iran Malfitano e Bárbara Borges após o fim de A Fazenda 14, deixando os fãs do possível casal empolgados com a notícia.

Segundo a vidente, após seis meses do final do reality show rural, os peões ficaram juntos e ainda irão se casar. Porém, o que mais chamou atenção é que o casal também terá um filho.