A Fazenda 14: Em roça surpresa, Babi, Iran, Bia e André terminam na berlinda

Em reta final, 'A Fazenda 14' forma roça surpresa neste domingo, com a participação de Babi, Iran, Bia e André

Cheia de surpresas, A Fazenda 14 formou mais uma roça na noite deste domingo (12), a penúltima antes da grande final do programa, marcada para dia 15 de dezembro. A berlina terminou com Bárbara Borges, Iran Malfitano, Bia Miranda e André Marinho disputando a permanência no reality show rural.

Antes da formação da roça surpresa, a edição exibiu a prova especial que contou com a participação dos peões eliminados do programa. O time composto por Pelé MilFlows, Tati Zaqui e Deborah Albuquerque foi o vencedor e por esse motivo, o rapper se livrou da roça, ficando apenas os outros 4 membros que ainda estão no jogo.

O público de A Fazenda 14 terá apenas esta segunda-feira (12) para votar em seu peão preferido, porque já no programa ao vivo às 22h30, mais um roceiro deixa o jogo. E logo após, terá a formação de mais uma roça, com os participantes que se livrarem da eliminação mais Pelé MilFlows.

A apresentadora do programa, Adriane Galisteu, informou para os telespectadores que a partir dessa roça e a próxima, não será informado para o público o percentual de votação dos roceiros que continuarem no jogo, apenas do peão que for eliminado.

Assista o pedido de voto de cada um participante de A Fazenda 14:

E #RoçaEspecial formada! Confira a reação dos peões 😯 pic.twitter.com/XmzOsys5NG — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2022

"Eu vivi tudo que eu poderia, com a minha intensidade!", disse Babi ao pedir o voto de vocês 🤠 #RoçaEspecialpic.twitter.com/m592994nUO — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2022

Bia também pediu o voto de vocês" 🔥 #RoçaEspecialpic.twitter.com/sAjCgK9Qq1 — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2022

Iran ao pedir o voto de vocês: “Amo esse jogo e quero muito chegar na final!” #RoçaEspecialpic.twitter.com/ZlqCF7ATl1 — A Fazenda (@afazendarecord) December 12, 2022

Na reta final do programa, os participantes eliminados de A Fazenda 14 voltaram ao jogo para uma prova especial, que foi ao ar na noite deste domingo (11). O time composto pelo peão Pelé MilFlows e as eliminadas Tati Zaqui e Deborah Albuquerque foi campeão, levando mais dinheiro para casa.

Na dinâmica, os 5 membros do reality show: Pelé, Babi, Bia Miranda, Iran e André formavam um time e escolhiam mais um ex-peão para fazer parte do e o segundo era sorteado, formando trios.