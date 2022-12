A Fazenda 14: Deolane revela plano para saber o resultado das eleições presidenciais dentro do reality

A ex-peoa Deolane Bezerra confessou que já sabia o resultado as eleições antes de deixar o jogo

Deolane Bezerra participou nesta quinta-feira (15) do PodCats, apresentado por Lucas Guimarões e Camila Loures, na ocasião, a loira revelou que fez um combinado com sua família para ficar sabendo sobre o resultado das eleições ainda dentro do reality show. Por isso, quando abandonou o programa, já sabia da vitória de Lula.

“No dia do segundo turno, minha família estourou um monte de fogos vermelhos lá. Eu disse: É lula!”, revelou. A advogada explicou que pediu para sua família fazer isso caso Lula ganhasse.

“Eu só pedi isso para a minha família, eu não pedi recado, não pedi nada, só me avisar se ele ganhou”, explicou a ex-peoa.

Ela relembrou que os outros participantes ficaram curiosos sobre o que poderia ser os fogos, mas se fez de desentendida.

“Todo mundo: ‘nossa, o que é isso?’. Eu digo: ‘não sei gente. Acho que é o Thomaz!’. Mas, para o Vini eu virei e disse: é o Lula”, confessou Deolane.

Veja o bate-papo:

A Deolane contando que pediu pra família pra avisar se Lula tivesse ganhado as eleições e eles soltaram fogos vermelhos na sede da Fazenda 🗣️ pic.twitter.com/xlUnqLgQse — PEDRAO (@Itspedrito) December 16, 2022

A apresentadora do reality show rural, Adriane Galisteu, deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Gabriel Perline comentando sobre como foi estar à frente de A Fazenda 14 e todos os ataques que recebeu da família Bezerra.

Galisteu também deu sua opinião sobre muitas pessoas dizerem que o programa estava pesado de assistir. ”Essa temporada de A Fazenda é o maior retrato do que a gente está vivendo. Você anda na rua e as pessoas estão com zero paciência, se puderem passar em cima de você, elas passam. Quando eu escuto as pessoas falarem: ‘Nossa, A Fazenda tá pesada’. Eu falo: ‘Não, a gente é que tá pesado, porque a gente tá vendo lá é um retrato do que a gente está sendo no dia a dia”, iniciou a loira.