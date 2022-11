A Fazenda 14: Deolane perde a paciência e ameaça dar soco na cara de Kerline

Deolane e Kerline protagonizaram briga intensa na dinâmica deste domingo

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 22h49

Vixi! A treta entre Deolane Bezerra e Kerline Cardoso viralizou na internet após a advogada falar sobre a vontade de dar um soco na cara da ex-BBB e imitar o gesto.

Como de costume, a noite deste domingo (20) em A Fazenda 14, foi marcada por uma dinâmica entre os peões. Na atividade, os participantes do reality show rural deveriam falar sobre quem eles gostariam de esquecer do programa. Kerline escolheu apagar suas memórias com Deolane e disse que gostaria de esquecer as brigas com a advogada.

A loira não gostou da situação e respondeu para Kerline: "Você é uma mentirosa! Inventou que eu fiquei usando droga", que não deixou quieto e disse: “Você fez coisa muito pior”.

Irritada, Deolane simulou um soco na cara de Kerline e alegou “Faz isso lá fora, que da vontade de fazer assim!”.

Confira a briga completa:

No Twitter, Deolane recebeu uma série de críticas: "Acho engraçado que a Deolane de fato se acha uma super artista brasileira, a própria Suzanna Vieira do Instagram... nem a Jade se achava como essa mulher", publicou Cristiana. Outra internauta publicou: "Pelo amor de Deus quem gosta de Deolane nao goste de si mesmo."

Acho engraçado q a deolane de fato se acha uma super artista brasileira, a própria Suzanna Vieira do Instagram... nem a jade se achava como essa mulher pic.twitter.com/ekFoAONlgU — Cristina Prado (@CristinaSilvaPr) November 21, 2022

