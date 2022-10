A Fazenda 14: Deolane e Moranguinho entram em conflito e estremecem relação do 'grupo A'

A influenciadora foi questionada por Deolane se está com medo de ir pra roça, tendo que se explicar por suas ações no jogo

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 01h55

Será que o "grupo A" está com os dias contados? Na noite do último domingo (23), a influenciadora digital Deolane Bezerra participou de uma dinâmica junto aos seus aliados e participantes do reality show, e após o término da ação, expôs sua insatisfação com o comportamento de alguns colegas.

Mirando em Moranguinho, a loira questionou se a amiga estava com medo de ir para roça, alfinetando a aliada com argumentos que ela teria "sabonetado" nos seus discursos contra Ruivinha de Marte e Babi.

"Tá com medo de ir pra roça Morango?", questionou Deolane, que foi respondida por Ellen Cardoso: "Não, porque uma hora eu vou ter que ir, né?". Com a resposta, a advogada disparou seus achismos sobre a postura da colega.

"Aí acho que você sabonetou demais hoje, acho que no fundo no fundo, você estava tipo pedindo desculpas para as duas, para Ruivinha e Babi, tentando se explicar muito", disse a loira. Moranguinho tentou se explicar sobre o assunto, mostrando para a amiga que não foi incoerente, mas a advogada não acreditou, voltando a afirmar que ela estaria querendo se desculpar com as rivais.

Veja o momento do conflito entre Deolane e Moranguinho:

Deolane pergunta pra Morango se ela está com medo de ir pra roça pq ela sabonetou hoje, que parecia que ela tava tentando se explicar muito. Deolane também disse que pareceu que ela estava querendo se entender com a Babi. #AFazenda



pic.twitter.com/iA5n9qpzfZ — Dantas (@Dantinhas) October 24, 2022

Deolane revela que pressionou produção para eliminar Shayan

A advogada Deolane Bezerra assumiu que teve influência na expulsão de Shayan do reality show. Durante uma dinâmica de grupo, realizada pela produção de A Fazenda 14 na noite do último domingo, a loira revelou que pressionou a produção da Record TV.

Depois de Deborah dizer que Deolane foi uma das causadoras da expulsão do Shay, a peoa afirmou que realmente foi falar com a produção e questionou, falando que se ele ficasse, ela sairia do programa.

"Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei!", revelou a loira, deixando seus rivais indignados com sua postura e intromissão, que deixou claro aos participantes que a saída do iraniado também foi influenciada pela pressão que a advogada fez.