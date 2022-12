A Fazenda 14: Deborah Albuquerque diz que Deolane Bezerra não aguentaria brigar com ela

Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra são rivais declaradas desde quando estavam confinadas

Eliminada há mais de um mês do reality show rural A Fazenda 14, Deborah Albuquerque continua atacando sua rival, a advogada Deolane Bezerra. Em suas redes sociais, a ruiva desabafou após ser questionada se tinha medo da loira fora do confinamento.

“Gente, negócio de bater não é minha praia, isso de agressão. Mas pega uma prova de força, fôlego e resistência e olha como a Deborah se sai. Agora pega a provinha de força e resistência que até a Babi deu lavada na ‘bafuda’. E aí?”, começou ela.

“Vocês acham mesmo que ela tem condições físicas, que o pulmão aguenta, de sair na mão comigo? Isso não tem lé nem cré. Ela bate no meu umbigo, pra brigar comigo ela tem que ficar na ponta do pé. Pode vir ela, pode vir todas as irmãs dela. Eu não tenho medo”, concluiu.

Deborah Albuquerque desmente fala de Deolane sobre comida estragada no programa

Deborah Albuquerque, oitava eliminada do reality show rural e rival de Deolane Bezerra dentro do jogo, desmentiu na tarde desta quinta-feira (8) algumas das falas da advogada em sua live.

Segundo a ruiva é mentira de Deolane que na A Fazenda 14 as comidas eram vencidas e estragadas: "Foi citado muito sobre a comida estragada na Fazenda. Pessoas estão sendo prejudicadas por essa fala ingrata. Não tinha comida estragada na Fazenda. A gente era muito bem servido. A gente comia melhor do que muitos brasileiros comem, do que muitas pessoas no mundo comem", disse Deborah em vídeo postado no seu Instagram.