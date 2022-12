A Fazenda 14: Deborah Albuquerque desmente fala de Deolane sobre comida estragada no programa

Ex-peoa Deborah Albuquerque grava live detonando e culpando Deolane por demissão de funcionários

Deborah Albuquerque, oitava eliminada do reality show rural e rival de Deolane Bezerra dentro do jogo, desmentiu na tarde desta quinta-feira (8) algumas das falas da advogada em sua live.

Segundo a ruiva é mentira de Deolane que na A Fazenda 14 as comidas eram vencidas e estragadas:

"Foi citado muito sobre a comida estragada na Fazenda. Pessoas estão sendo prejudicadas por essa fala ingrata. Não tinha comida estragada na Fazenda. A gente era muito bem servido. A gente comia melhor do que muitos brasileiros comem, do que muitas pessoas no mundo comem", disse Deborah em vídeo postado no seu Instagram.

Deborah ainda criticou a atitude de Deolane, dizendo que tem pessoas sendo demitidas por conta das falas da advogada. E completou que quem colocava a comida para eles eram funcionários normais e não o diretor do programa.

"Quem colocou comida lá para a gente comer na Fazenda foram pessoas que trabalham. Não foram os diretores, a cúpula, os bispos como ela acusa. São pessoas que trabalham. Pessoas dignas, pessoas boas. Acho que essa senhora de não sei quantos anos, ela vai ter que provar. Eu acho uma sacanagem ter funcionários perdendo o emprego deles por causa dessa senhora. Os melhores funcionários eram essas pessoas que colocavam as melhores comidas lá dentro", completou Deborah Albuquerque.

Confira o vídeo:

Gabriel Roza, namorado da peoa Bia Miranda, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (7) para reclamar sobre ter sido cortado do vídeo enviado para os participantes do reality show rural.

Acontece que, antes da formação da roça de terça-feira (6), os peões assistiram vídeos de recados de seus familiares. Bia recebeu apenas o vídeo de seu pai e isso revoltou o namorado da jovem.