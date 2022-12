A Fazenda 14: Com apenas 5,88% Pelé MilFlows é eliminado de A Fazenda 14

O rapper Pelé MilFlows está fora da final de A Fazenda 14

Pelé MilFlows foi o eliminado na última roça de A Fazenda 14 antes da grande final do reality show rural. O cantor recebeu apenas 5,88% dos votos do público de casa para continuar no jogo, concorrendo contra jovem Bia Miranda, o ator Iran Malfitano e as ex-paquita Bárbara Borges.

Apesar de calmo, o rapper protagonizou momentos marcantes dentro do programa, principalmente, durante as tretas contra o grupo A. Também era a primeira eliminação que Pelé participava, apesar de indicado, ele sempre conseguiu escapar da berlinda ganhando as provas do fazendeiro.

Com a sua saída, a final de A Fazenda 14 foi montada, composta por Bia Miranda, Iran Malfitano e Bárbara Borges.

Confira a saída de Pelé MilFlows e a trajetória do peão dentro do jogo:

Iran é o último finalista da Fazenda 14! 🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/UKm3tCrn2I — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

Confira a trajetória do nosso Pelé Milflows! 💚 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/k5LCeE5TbM — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

Esta terça-feira (13) é noite de lavação de roupa suja em A Fazenda 14! Os participantes eliminados voltaram para o jogo para ver cenas de brigas e se alfinetar mais uma vez. Logo no início, um VT sobre Lucas Santos indicando Deborah Albuquerque para a primeira roça foi exibido. Os dois peões convidaram Kerline Cardoso e Vini Buttel para participarem do jantar.

O ator de Carrossel se irritou com a postura de Deborah, que ao invés de falar sobre o momento do VT, ficou trazendo informações externas.

Aos gritos, a ruiva disse que o ex-peão está cancelado aqui fora. “Ô Dri, eu estou saindo da gravação, o que é para ser algo de dentro do jogo, ela está trazendo assunto de fora!”, disse Lucas se retirando da mesa.