A Fazenda 14: Bia Miranda, Babi e Iran Malfitano são os finalistas de 'A Fazenda 14'

A final está formada: Bia Miranda, Babi e Iran Malfitano foram os participantes escolhidos

Os finalistas de A Fazenda 14 estão escolhidos!

Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano são os peões que irão concorrer ao prêmio de 1,5 milhão. Com a saída de Pelé MilFlows na noite desta terça-feira (13), após o cantor receber apenas 5,88% dos votos, o público escolheu os participantes finalistas do programa.

Bia Miranda foi a primeira a voltar para casa, seguida de Babi e por fim, Iran Malfitano. Os peões tiveram seu momento para pedir votos ao público de casa para serem o vencedor do jogo.

Confira os pedidos de votos:

Babi está mega emocionada e pediu para ser a campeã da temporada! 💚 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/pVnn12DdmK — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

Bia também quer muito ganhar o título de campeã! 🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/YX4NXqahc4 — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

E Iran também fez seu apelo ao público! 🫰 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/MS4MDSku0N — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

A noite desta terça-feira (13) também foi marcada pela exibição da lavação de roupa suja entre os ex-participantes do jogo, que como de costume rolou muita confusão e briga.

Pelé MilFlows foi o eliminado na última roça de A Fazenda 14 antes da grande final do reality show rural. O cantor recebeu apenas 5,88% dos votos do público de casa para continuar no jogo, concorrendo contra jovem Bia Miranda, o ator Iran Malfitano e as ex-paquita Bárbara Borges.

Apesar de calmo, o rapper protagonizou momentos marcantes dentro do programa, principalmente, durante as tretas contra o grupo A. Também era a primeira eliminação que Pelé participava, apesar de indicado, ele sempre conseguiu escapar da berlinda ganhando as provas do fazendeiro.

