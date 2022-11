A Fazenda 14: Bárbara Borges se desespera ao perder aliada após eliminação

Atriz Bárbara Borges acha que o público a vê como vilã da edição após retorno de inimiga da roça

Nesta quinta-feira, 10, Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram eliminados do reality show rural A Fazenda 14, fazendo com que Bárbara Borges caísse no choro. A ex-paquita acha que ela está lutando contra as pessoas mais fortes do programa, e que o telespectador a vê como vilã.

Enquanto conversava com Iran Malfitano, a atriz falou que notou que todas as pessoas com quem ela arranja problemas na casa, acabam voltando da roça. Desesperada, ela começou a chorar muito.

“Todo mundo com quem eu estou batendo de frente está voltando. Eu não tinha embate com o Vini e o Lucas. Mas tipo, a Pétala, a Deolane e a Moranguinho, que ficam falando coisas de mim, eu tenho. E todas elas voltam”, falou a ex-paquita.

“Faz parte do jogo, não fica assim! O problema não é você .Você tem que continuar forte”, disse Iran, tentando acalmar a aliada. “Gente, mas é um negócio comigo. Será que eu estou errada? Como se eu fosse a vilã da história. É a história delas que está sendo contada para o Brasil, me mostrando como uma pessoa que está tendo uma conduta errada com as mulheres”, desabafou Bárbara.

A Bárbara chorando porque Deolane, Pétala e Morango, que batem de frente com ela sempre voltam das roças



pic.twitter.com/xpr4tMm8iB — Haroldinha Barbie Kill (@HaroldoNaLata) November 11, 2022

Deolane comprou o jogo? Entenda a polêmica da última eliminação

Desde a madrugada de quinta-feira (10), A Fazenda 14 e Rodrigo Carelli estão sendo duramente criticados nas redes sociais, principalmente, no Twitter. O público do reality show está acusando o programa de manipulação para favorecer o time de Deolane Bezerra.

A polêmica começou após o resultado da Prova do Fazendeiro, onde Babi foi a campeã. Assim que acabou, Galisteu informou que a roça da semana seria dupla e dois participantes deixariam o jogo. No Twitter, os internautas criticaram a transparência do programa, alegando que esta informação deveria ser dita para o público antes da formação da roça.